紅霞增強長胖 吳德榮：花蓮以南及屏東防雨災 白海豚颱風下周生成

今年編號第12號颱風紅霞中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西北西轉西北移動，暴風圈正掠過台灣南方近海，中央氣象署持續發布海上颱風警報。颱風強度仍有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天輕颱紅霞外圍雲系影響，降雨範圍擴大，花蓮以南及屏東防雨災，中部偶有局部短暫陣雨。北部影響輕微，白天仍應防極高溫。北部26至37度、中部25至36度、南部24至35度、東部23至35度。

根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，紅霞颱風在巴士海峽西部，往西北西略轉西北、朝廣東前進。吳德榮說，明天凌晨在汕頭、香港之間登陸。由於途經海洋熱含量逐漸降低的海域，將限制其增強的幅度，登陸後受地形破壞、逐漸減弱。

他表示，明天東部、東南部及南部有局部陣雨，午後降雨擴及其他地區。下周一偏南風及紅霞颱風殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，午後有局部雷雨發生的機率。

下周二、下周三水氣略減，吳德榮表示，東南部、南部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部雷雨，部分鄰近平地受影響，未降雨前、天氣偏熱。下周四至下周六水氣減少，太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定、各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。

此外，吳德榮表示，各國模式下半周又有颱風生成的模擬，行徑雖有差異，但因距離台灣遙遠、又北轉，對台無威脅。如果成颱，將命名為白海豚颱風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。