聽新聞
0:00 / 0:00

紅霞增強長胖 吳德榮：花蓮以南及屏東防雨災 白海豚颱風下周生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

今年編號第12號颱風紅霞中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向西北西轉西北移動，暴風圈正掠過台灣南方近海，中央氣象署持續發布海上颱風警報。颱風強度仍有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天輕颱紅霞外圍雲系影響，降雨範圍擴大，花蓮以南及屏東防雨災，中部偶有局部短暫陣雨。北部影響輕微，白天仍應防極高溫。北部26至37度、中部25至36度、南部24至35度、東部23至35度。

根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，紅霞颱風在巴士海峽西部，往西北西略轉西北、朝廣東前進。吳德榮說，明天凌晨在汕頭、香港之間登陸。由於途經海洋熱含量逐漸降低的海域，將限制其增強的幅度，登陸後受地形破壞、逐漸減弱。

他表示，明天東部、東南部及南部有局部陣雨，午後降雨擴及其他地區。下周一偏南風及紅霞颱風殘餘水氣，東南部、南部有局部降雨，午後有局部雷雨發生的機率。

下周二、下周三水氣略減，吳德榮表示，東南部、南部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部雷雨，部分鄰近平地受影響，未降雨前、天氣偏熱。下周四至下周六水氣減少，太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定、各地晴朗、白天炎熱，午後山區仍有局部雷雨的機率。

此外，吳德榮表示，各國模式下半周又有颱風生成的模擬，行徑雖有差異，但因距離台灣遙遠、又北轉，對台無威脅。如果成颱，將命名為白海豚颱風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

今天輕颱紅霞外圍雲系影響，降雨範圍擴大，花蓮以南及屏東防雨災，中部偶有局部短暫陣雨。聯合報系資料照
今天輕颱紅霞外圍雲系影響，降雨範圍擴大，花蓮以南及屏東防雨災，中部偶有局部短暫陣雨。聯合報系資料照

花蓮 吳德榮 屏東

延伸閱讀

輕颱紅霞海警續發 吳德榮：花蓮以南+屏東防雨災 中部以北飆極端高溫

紅霞進逼持續增強 今晚起東部、南部風雨漸有感 勿前往海邊觀浪

紅霞颱風「風雨搖滾區」曝光 下午起離台灣最近

紅霞颱風長胖變強！氣象署揭影響最劇烈時間 雨彈恐襲花東、恆春半島

相關新聞

淡江大橋騎士自摔 救援挨批拖延…再掀機車道過窄爭議

新北市淡江大橋機車道前天發生自摔車禍，當事人傷勢不重，但整體救援送醫歷時約卅分鐘，不僅造成塞車，也讓淡江大橋機車道過窄影響救護問題再度浮上檯面，路權團體與民代質疑救援動線與護欄設計欠佳。立委洪孟楷批，交通部曾答應在護欄設開口的承諾跳票，要部長陳世凱再到現場看一下。

杜絕拖吊蟑螂…公路法三讀修正 無照營業可罰300萬元

為杜絕「拖吊蟑螂」漫天要價亂象，立法院昨三讀修正通過「公路法」部分條文，正式納管「車輛拖救業」。拖吊業者需合法申請經營，提供服務須與消費者簽訂書面或電子契約，不得收取未列明費用。無照營業者，最高可處三百萬元罰鍰，勒令歇業，吊銷非法營業車輛牌照、駕駛執照。

周五夜到周六晨最近台灣…氣象署維持周六上午解海警 影響下半天才會趨緩

氣象署持續針對紅霞颱風發布海上颱風警報，目前到周六上半天將是颱風影響最明顯的時候。暴風半徑持續作用，恆春半島、桃園觀音已經出現10級強陣風，降雨熱區集中台東、恆春半島及蘭嶼。

科普好健康／口咽肌訓練 告別打呼、睡眠呼吸中止

愈來愈多人知道打呼不代表睡得香甜，而是睡眠呼吸中止症的警訊。睡眠時，上呼吸道反覆塌陷，不僅會造成打呼，長期還可能增加高血壓、心血管疾病、中風及代謝異常等風險。

健康你我他／眼見外公二次中風 孫女接受EMT訓練

就讀研究所的孫女，七月接受56小時初級緊急救護技術員訓練，取得為期3年證照，在病患到達醫院前，可在救護車上或事故現場提供緊急醫療救護處理，以維持病患的生命跡象、減輕傷痛或防止病情惡化。

橘世代／【關於善終──適切死亡】適切死亡 沒有標準答案

「我不喜歡『善終』這個詞。」孚璐緩和美學中心社長、前奇美醫院緩和醫療中心主任謝宛婷醫師從事安寧醫療十六年，陪伴近萬個病人離世，這些死亡教會她，追求「好的死亡」的腳本，可能會讓人忽略生命末期真正重要的事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。