紅霞亂航班桃機22架轉降 松機、高雄機坪爆滿 地面作業時間恐拉長

紅霞颱風只是從台灣南方海域掃過，卻已經造成桃機跟高雄機場航班大亂。桃機晚間陣風狂吹，導致22架航班轉降到其他機場，松機、台中及高雄機場一度客滿，拒絕再收，航班只好轉到香港、澳門去。西部三機場吸收多架桃機轉來班機，地面作業量能吃緊，旅客只能在轉盤區苦等。

民航局指出，受紅霞颱風影響，今天國內線取消20架次、延誤3架次，國際線取消2架次。

不過意外的是，紅霞颱風來前，航班就已經大亂，截至深夜11時，桃園機場共有22班航班因強陣風與風切影響，轉降松山、台中、高雄等機場，由於三間機場後續因收受不少桃機轉來航班，機坪滿載，因此於晚間10時左右就已經拒絕再收，有部分航機因而僅能轉降到香港、澳門等地。

民航局表示，初步統計，明天國際線預計有22架航班取消，包含桃園10架次、台中4架次及高雄8架次。

針對正常營運航班，民航局已要求業者應落實保守派遣及風險管理，航班應帶足油料，並備妥兩處以上備降機場，其中一處必須在颱風影響範圍外，以確保飛航安全。