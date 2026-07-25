颱風紅霞影響 花東恆春防豪雨

氣象署持續發布颱風紅霞海上颱風警報，預測颱風強度有持續增強、暴風半徑再略擴大趨勢，提醒25日花東地區、恆春半島慎防大雨或是局部豪雨，預計下午之後降雨有機會逐漸趨緩。

中央氣象署表示，輕度颱風紅霞24日晚間11時的中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約270公里處，中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，7級風暴風半徑150公里，以每小時24轉18公里速度，向西北進行。

氣象署預報員李孟軒在記者會中表示，24日入夜到25日清晨這段時間，大致是颱風離台灣相對最接近的時刻，颱風未來在移動過程之中，強度還有持續增強以及暴風半徑再略有擴大趨勢，直到進入中國廣東後，強度才會明顯減弱。

李孟軒指出，觀察雷達回波，已可看到颱風眼的特徵，受其外圍環流影響，在花蓮、台東陸續出現間歇性陣雨，在南部地區、東北部一帶也有短暫降雨。

李孟軒表示，25日花東地區、恆春半島慎防大雨或局部豪雨，南部地區也須留意局部大雨，而午後新竹以南地區也可能出現間歇強降雨，他說，隨著颱風逐漸遠離，25日下午之後花東地區和恆春半島降雨有機會逐漸趨緩。

風浪方面，李孟軒表示，24日入夜至25日清晨，颱風將移動至台灣西南側，西南部沿海風浪將持續增強，而北部海面雖位於颱風暴風圈外，但受地形效應影響，仍可能出現8至9級強陣風。

李孟軒指出，25日白天颱風將逐漸遠離，不過受偏強東南風影響，台灣西南部沿海風浪仍偏大，預估須待25日入夜後，整體風浪才會逐漸減弱。