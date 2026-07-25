周五夜到周六晨最近台灣…氣象署維持周六上午解海警 影響下半天才會趨緩

氣象署持續針對紅霞颱風發布海上颱風警報，目前到周六上半天將是颱風影響最明顯的時候。暴風半徑持續作用，恆春半島、桃園觀音已經出現10級強陣風，降雨熱區集中台東、恆春半島及蘭嶼。

紅霞颱風晚間11時位於台灣南南西方270公里海面上，正通過巴士海峽。未來將持續朝偏西北方移動，周五入夜到周六清晨，將是颱風距離台灣相對近的時間，距離約250公里至300公里。

中央氣象署預報員李孟軒表示，紅霞移動過程中強度將會再增強、暴風半徑也會略為擴大。明天颱風中心就會來到台灣西南方，但颱風仍在台灣附近，因此迎風面花東地區、恆春半島將會持續周五的降雨，南部地區水氣也開始增多。

颱風外圍環流周五已經為台灣山區帶來比較強的強陣風，桃園以北、宜蘭、台東、恆春半島及綠島蘭嶼的平地，也都出現8到9級強陣風。尤其是恆春半島及桃園觀音，10級強陣風吹拂，真的相當驚人。

李孟軒指出，颱風帶來的浪高逐漸攀升，鵝鑾鼻浮標已達長浪標準。隨著颱風中心走到台灣西南方，西南部沿海風浪也逐漸再增強。周六入夜後，整體風浪才會逐漸趨緩。

雨量部分，周五蘭嶼日累積雨量達104毫米，台東及恆春半島一代也有80至90毫米。氣象署預估，雨還會持續的下，因此針對台東、恆春半島及蘭嶼發布豪雨特報，屏東山區、花蓮、綠島大雨特報。

李孟軒表示，周五入夜到周六清晨將是颱風影響時期內雨勢最明顯的時候，尤其是南花蓮到恆春半島一代，南部及東北部則以短暫降雨為主。不過新竹以南周六午後可能有較強局部對流發生，要留意有短延時大雨機率。

氣象署指出，隨著颱風遠離，周六下半天，花東、恆春半島降雨將會逐漸趨緩。預計於中午前後就能夠解除海警。