科普好健康／口咽肌訓練 告別打呼、睡眠呼吸中止

愈來愈多人知道打呼不代表睡得香甜，而是睡眠呼吸中止症的警訊。睡眠時，上呼吸道反覆塌陷，不僅會造成打呼，長期還可能增加高血壓、心血管疾病、中風及代謝異常等風險。

目前睡眠呼吸中止症的治療，可透過正壓呼吸器（CPAP）、止鼾牙套及手術等方式治療改善，近年醫學界也愈來愈重視「口咽肌訓練」，有助於改善部分患者睡眠呼吸中止症狀。

訓練上呼吸道肌肉張力

也就是透過口咽肌群肌力訓練，每天規律訓練舌頭、軟顎及咽喉周圍肌群20至30分鐘，可提升上呼吸道肌肉張力，減少睡眠時呼吸道塌陷的機率，對部分輕度至中度睡眠呼吸中止症患者，可作為輔助治療方式。

一般人在清醒時，上呼吸道周圍肌肉會維持一定張力，因此呼吸道能保持暢通，但睡著後肌肉會逐漸放鬆，尤其舌頭及軟顎等軟組織容易因重力向後塌陷，使呼吸道變窄。當空氣通過狹窄處時，軟顎及周邊組織產生震動，便形成打呼聲，若再加上鼻塞、習慣張口呼吸，打呼情況往往更加明顯。

上呼吸道中最容易塌陷的位置是舌根及軟顎，由於口咽部主要由肌肉與軟組織構成，缺乏骨骼支撐，睡眠時容易因肌肉鬆弛而阻塞。許多睡眠呼吸中止症患者的問題核心不在肺部，而是睡眠時上呼吸道容易反覆塌陷。

因此，近年醫學界開始發展口咽肌訓練，希望透過肌力訓練改善呼吸道穩定度。這項訓練主要是針對頦舌肌、顎帆張肌、顎帆提肌、咽收縮肌及口唇周圍肌群，透過舌頭前伸、上抬、抵住上顎，以及口唇閉合、發音等動作，強化平時較少使用的肌肉。

當這些肌肉力量增加後，睡眠期間較能維持張力，不易向後塌陷，有助於維持呼吸道暢通。目前已有研究顯示，輕度至中度睡眠呼吸中止症患者接受規律訓練後，睡眠呼吸中止指數平均可改善約30%至50%，打呼情形也有機會減輕。

坊間流傳吹氣球、吹直笛或唱歌也具有改善打呼的效果？確實這些活動有助於增加口唇及臉頰周圍肌肉的活動，也可能改善呼吸控制，但對與睡眠呼吸中止症最相關的舌根及軟顎肌群，訓練效果較有限。如果希望改善呼吸道塌陷問題，仍應進行針對口咽肌群設計的訓練動作。

每天30分鐘 3-4次進行

口咽肌訓練只要每天訓練20至30分鐘即可，可分成3至4次進行，持續約2至3個月後，多數研究顯示可觀察到改善。不過，訓練應循序漸進，避免一次做太久造成肌肉疲勞，反而影響成效。

口腔肌訓練最適合單純打呼以及輕度至中度睡眠呼吸中止症患者。由於這類患者的上呼吸道塌陷程度較輕，透過規律訓練，有助於改善症狀。不過，對於重度睡眠呼吸中止症患者而言，常伴隨明顯的上呼吸道解剖結構狹窄或阻塞，單靠訓練通常無法達到理想治療效果，仍須搭配正壓呼吸器、止鼾牙套或手術等治療方式。

若長期有嚴重打呼、睡眠中呼吸暫停、白天嗜睡、注意力不集中或晨起頭痛等症狀，應盡早接受睡眠檢查。口咽肌訓練雖然安全、方便且屬於非侵入性治療，但仍應由睡眠醫學相關專科醫師評估，依病情搭配生活型態調整、正壓呼吸器、止鼾牙套、手術及口咽肌訓練等不同治療方式，才能達到最佳治療效果。