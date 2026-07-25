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愛肝達人站／來都來了？開都開了！

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

最近，「來都來了」成了流行語。有時用來安慰自己，有時也用來勸慰別人。既然人都到了，錢也花了，時間也耗了，就把事情做完，免得白跑一趟。

其實在醫療上，早就有類似的說法。早年外科手術，「買一送一」還頗為流行。有些女性接受剖腹產或結紮手術時，家屬會問：「醫師，肚子都打開了，要不要順便把盲腸割掉？免得以後盲腸炎，又要再開一次。」

病人高興，家屬也高興，彷彿多切一樣，就多賺一樣。但任何手術都有風險，沒有必要的處置，少做一項，往往比多做一項更安全。因此，「開都開了」不能成為多做手術的理由。

不過，換一個情況，「來都來了」倒有幾分道理。不是叫人乘機多做，而是既然已經開始，就應把必要的步驟做好。

例如做大腸鏡，現在多半使用鎮靜麻醉，檢查時病人睡得香甜，醒來常問：「做完了嗎？」真正辛苦的，反而是事前清腸。檢查前幾天就要開始吃低渣食物；到了前一天，還要喝下大量清腸藥水，半夜頻頻跑廁所。腸子忙著排空，主人也一夜不得安寧。

有人嫌藥水難喝，有人喝了腹脹、不舒服，喝到一半便自行放棄。結果檢查時，大腸裡一片混濁，好像颱風過後的溪水。醫師拿著內視鏡，只能霧裡看花；瘜肉或腫瘤躲在糞渣後面，沒看到，不代表沒有。最後只好改天重新清腸，再做一次。

既然「清都清了」，就應按照指示把藥喝完，讓腸道真正乾淨。否則前面不能吃，半夜不能睡，廁所跑了十幾趟，最後還是白忙一場。

健康檢查也是如此。既然抽空來健檢，重要的不是乘機把所有項目都做一遍，而是先弄清楚哪些檢查真正適合自己。健檢項目應依照年齡、病史、家族史及生活習慣安排。有B、C型肝炎的人，需要定期做腹部超音波；肺癌高風險者，應評估是否適合低劑量電腦斷層；有乳癌家族史的女性，也要依年齡及風險接受乳房攝影或超音波檢查。

反過來說，有人做了昂貴的全身影像，卻忽略血壓、血糖等基本項目；有人驗了一大堆腫瘤指數，卻多年沒有做糞便潛血檢查。花了很多錢，不一定等於檢查得完整；項目做得多，也不一定做得對。

因此，身體進廠保養，最好先由醫護人員評估，再選擇真正需要的項目。不該做的，不必因為「來都來了」就多做；該做的，也不要只做一半。

孔子說：「為禮不敬，臨喪不哀，吾何以觀之哉？」人雖然到了，心意卻沒有到，再完整的形式，也只是表面工夫。照顧健康也是一樣。來都來了，心也要來；該省的不要多做，該完成的就好好完成。

●肝病防治學術基金會「苗栗市免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2026年8月1日(六)網址：https://www.liver.org.tw/newsView.php?cat=2&sid=2937

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