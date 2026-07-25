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健康你我他／眼見外公二次中風 孫女接受EMT訓練

聯合報／ 文／馮嫦慧（北市士林）
人生漫漫如孤舟，倒下痛苦無人替，唯有自愛及自重。圖／馮嫦慧提供
人生漫漫如孤舟，倒下痛苦無人替，唯有自愛及自重。圖／馮嫦慧提供

就讀研究所的孫女，七月接受56小時初級緊急救護技術員訓練，取得為期3年證照，在病患到達醫院前，可在救護車上或事故現場提供緊急醫療救護處理，以維持病患的生命跡象、減輕傷痛或防止病情惡化。

緣起孫女出生時就住她外公外婆家樓上，備受愛顧。外公身材適中，有三高中風家族史，他重視健康，按時服藥、定時運動，彼時剛退休的他常騎鐵馬載孫女遊玩。

在孫女未上幼稚園時，一天晚飯後，外公無預警在她面前趴下，家人確認他的臉部嘴角歪斜、手臂下垂、口齒不清以及發作時間後，初步判斷中風了，於是在黃金搶救時間3小時內送醫。外公僅左手腳失能，日常生活自理能力如穿衣、如廁、沐浴等困難，則需要外婆幫忙。他持助行器還能行走，配合醫藥和復健，一年多後，他又能騎車但不敢載孫女了。

七年後的冬天，某日氣溫遽降，外公忽視家人勸阻外出運動，剛推開門，寒氣逼人，他隨即倒在門前，家人緊急送醫。

這回外公就沒那麼幸運了，他沒遵守預防二次中風的黃金法則「戒除菸酒」，持續薄菸淡酒，增加血管硬化與再次阻塞的風險。孫女的外公兩次中風，病人辛苦，家人更辛苦。

我支持孫女，並祝福她順利成為EMT（Emergency Medical Technician）緊急救護技術員。

中風 三高 時間

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