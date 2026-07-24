紅霞逼進…周六22國際航班取消 民航局要求保守派遣、帶足油料

受紅霞颱風影響，25日國際線預計有22架次航班取消，民航局要求航空公司落實通知旅客異動資訊，並妥善維護旅客權益，協助辦理改票、退票或改搭其他適當航班等事宜。民航局同時要求業者應保守派遣，航班應帶足油料，並備妥備降機場。

民航局指出，今日截至晚間11點，國內線取消20架次、延誤3架次，國際線取消2架次。而今晚間截至11點，桃園機場共有22班航班因強陣風與風切影響，轉降松山、台中、高雄等機場，亦有航機轉降香港、澳門等地。

因颱風影響持續，明日國際線航班預計取消22架次，包括桃園10架次、台中4架次、高雄8架次；國內線部分，華信、立榮與德安等業者初步規劃正常營運，但將視天氣情況調整。

民航局表示，針對異動的航班，航空公司已以簡訊、電子郵件、官網、APP等管道主動通知旅客航班異動資訊，民航局也要求航空公司，應依據天候狀況盡力協助旅客辦理改票、退票或改搭其他適當航班等事宜。

對於正常營運的航班，民航局已要求業者，應落實保守派遣及風險管理，同時應備妥兩處以上備降機場，其中一處必須在颱風影響範圍外，以確保飛航安全。