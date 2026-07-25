橘世代／【關於善終──適切死亡】藝術、靈性療護…重新想像安寧照顧

五月底的台南午後，匯聚醫生、護理師、音樂與藝術治療師、靈性關懷師及狗醫師的「緩和生活市集」，吸引逾三百人駐足。有人特地來認識安寧療護，也有人以為是文青市集。

市集是謝宛婷新成立的「孚璐緩和美學中心」開幕活動。她希望用充滿生活感的市集、大眾能親手操作的體驗，而非制式講座，讓民眾親身感受安寧療護的模樣，也傳達一個理念：好的安寧照顧不是單靠醫師完成，是跨專業共同陪伴一個人好好生活。

離開醫院後，謝宛婷創立孚璐，想突破現有醫療限制。她提出「緩和美學」概念，讓藝術、音樂、動物陪伴、芳療、靈性關懷等過去被視為附屬的照顧，成為照護核心一部分，從「如何好好死」轉向「如何好好活」。

未來，孚璐將提供自費、不受限健保次數的居家醫療與二十四小時諮詢的居家安寧照護服務。團隊會從家庭諮詢開始，盤點病人與家屬在醫療、照顧、社福與法律上的需求，再依個別狀況規畫照護。除了症狀控制與居家醫療，也會將音樂、藝術、靈性陪伴等納入照護計畫。中心也會透過教育研究建立實證基礎，推動更完整的安寧照護模式。謝宛婷期待，孚璐不只是一家診所，而是一個重新想像生命照顧、串連醫療、文化與社會資源的平台。