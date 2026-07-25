橘世代／【關於善終──適切死亡】「好好認識死亡」 書店當解方

謝宛婷另一個身分是「版本書店」創辦人。創立於二○二三年底的版本書店，坐落於台南市北區巷弄的老宅中。安寧緩和科的醫師跨域成為書店主理人，看起來是感性的浪漫行動，事實上，謝宛婷很理性地計畫，她要透過書店到達的彼岸何在。這是她在安寧醫療現場多年歷練後，看到醫療的未竟之處，而發起「談死、善生」的社會運動。

早年謝宛婷在臨床發現，她耗費心力與病人溝通後，許多病人依然無法做出醫療決策，近至要不要做某種治療、遠至將來要不要插管；她後來才知道，這並非聽不懂或不願意溝通，而是民眾缺乏將自身的感受與價值觀，對應到「醫療選項」的能力，這本質上是「死亡素養與識能」的缺乏。

醫療環境太過急促，當人在病痛中飽受折磨，根本沒有餘裕去培養這種生命素養。她於是走出醫院，希望透過一場場的講座培養民眾的死亡識能，但是效果不彰，因為只要打著「醫院與醫師」的名號，就讓人油然而生「我又沒生病、我不需要」的排斥，講座主題也容易受限於醫療框架。

將近三年來，的確如她期待的，版本書店成功卸下白袍隔閡，成為人們願意主動走進的生命教育場域，民眾透過閱讀、講座、哲學對話與「死亡嘉年華」等活動，自然地思考生命、死亡與悲傷，在日常中培養死亡識能。謝宛婷相信，當死亡不再只是醫院裡的事，而是日常生活的一部分，人們也就更有能力，好好活著，安心告別。