橘世代／【關於善終──適切死亡】人都怕死 要與恐懼共處

從事安寧緩和的醫師，經歷數以千計的臨終情境，謝宛婷有比較不害怕死亡嗎？她搖搖頭說，對死亡的認知，她或許比大部分人多，「但是臨到要死的那一刻，經歷死亡這件事情，也是我的第一次」。

面對死亡，人害怕的是什麼？她將死亡的恐懼分為臨終者的「普世恐懼」、「個人化恐懼」，以及「家屬的現實擔憂」三個層面。

「普世恐懼」指的是當人意識到生命將要結束時，會害怕死後會去哪裡、自己靈魂還在嗎，生出對死後世界未知的恐懼。也會在充滿「不確定」的過程中飽受折磨，例如明知死期將至，卻擔心過程拖很長，每天在「幸運活著」與「還要痛苦一天」的矛盾中受苦。更會擔心人生的價值與光彩將隨生命結束而消失。謝宛婷坦言，這種恐懼無人能倖免，即使如她是身經百戰的安寧醫師，面對自身死亡時，也必須經歷這些焦慮。

「個人化的恐懼」則與身分有關，會因為「我是誰」產生特定恐懼。例如生命末期的母親，恐懼常來自「母親」身分。她會擔憂過世後，先生是否再娶？後媽會對孩子好嗎？恐懼源自於她在乎自己身為親生母親的價值，害怕在世界上最重要的角色被取代。謝宛婷說，安寧團隊的靈性照顧，就要針對這類個人化的恐懼，幫助病人確立其角色的意義永遠不會消滅，減輕焦慮。

家屬也會有恐懼與擔憂。最常見的是面臨生離死別的捨不得，以及在替病人做醫療決定時所產生的內疚感。這幾年謝宛婷觀察到，有另一大宗恐懼浮現——家屬害怕被照顧重擔拖垮、擔心漫長的臨終過程會吃掉家庭積蓄、導致自己無法正常工作。有時在醫療人員還沒解釋完病情時，家屬就因為害怕「拖很久」、「被拖垮」而陷入焦慮。

面對死亡焦慮，謝宛婷認為，重點不是消除恐懼，而是學會與恐懼共處。她建議，平時就培養對死亡的理解，別等生命末期才倉促面對；也要接受害怕是正常反應，不必苛求自己勇敢。當真正走到生命終點時，透過靈性照顧、家人陪伴與安寧團隊的支持，重新確認生命的價值，便能逐漸減輕焦慮。