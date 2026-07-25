聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【關於善終──適切死亡】適切死亡 沒有標準答案

聯合報／ 記者張瀞文／台南報導
台南版本書店創辦人謝宛婷，積極將安寧緩和照護的專業知識帶入社區，她認為死亡應該值得更多討論。記者劉學聖／攝影
台南版本書店創辦人謝宛婷，積極將安寧緩和照護的專業知識帶入社區，她認為死亡應該值得更多討論。記者劉學聖／攝影

「我不喜歡『善終』這個詞。」孚璐緩和美學中心社長、前奇美醫院緩和醫療中心主任謝宛婷醫師從事安寧醫療十六年，陪伴近萬個病人離世，這些死亡教會她，追求「好的死亡」的腳本，可能會讓人忽略生命末期真正重要的事。

謝宛婷認識一位女性長輩，非常認同且具備安寧照護的知識，也常常聽謝宛婷的演講，因此想讓自己年邁的母親簽署預立醫療決定，臨終時接受安寧照顧。但母親太老了，心裡沒有準備也不願意談論這些事，母女在溝通過程中關係緊繃，雙方在情緒上都很受苦。

後來母親中風昏迷進加護病房並插管，病情來得匆忙且嚴重，當家屬還在猶豫是否要撤除維生醫療時，母親就過世了。其後好長一段時間，女兒看到謝宛婷就訴苦痛哭，覺得母親「沒有善終」。

善終執念 困住家屬與醫護

不只是家屬，醫療從業人員也會被「善終」的執念綁住。

多年前謝宛婷的安寧團隊照顧一位頭頸部腫瘤的末期病人，因腫瘤靠近頸動脈，隨時有大出血並馬上致命的風險，負責的護理師評估家屬無法自行應付大出血的衝擊，希望能將狀況掌控在最完美的狀態，建議家屬在快要出血前將病人送回醫院。

謝宛婷經營的版本書店去年辦「死亡嘉年華」，在「關懷餐桌」活動大家享用無菜單料理。圖／版本書店提供
謝宛婷經營的版本書店去年辦「死亡嘉年華」，在「關懷餐桌」活動大家享用無菜單料理。圖／版本書店提供

但是人算不如天算，家屬依建議將病人送回醫院的路上，病人在救護車上過世。抵達醫院時，急診科醫師納悶地問：「已經沒氣了，怎麼還來？」讓原本就驚慌的家屬受挫。此事讓護理師極自責，病人在救護車上過世、家屬驚慌失措，所有過程都沒有按計畫發生，護理師覺得病人「沒有善終」。所幸安寧團隊是跨專業合作的，當時社工師與心理師立刻介入，接住了家屬。

謝宛婷說明，從專業醫療來看，兩個病人都有「善終」。年老的母親從倒下那一刻起就失去知覺，生理上沒有受苦；頭頸部腫瘤的末期病人也是，大出血會讓血壓瞬間歸零，他並未承受痛苦。

然而僵化的善終劇本，卻讓家屬或醫護錯失真正重要的事。像是女兒認為「生前必須討論、臨終必須進到安寧」才是善終，讓她在母親生命末期時無法擁有親密融洽的母女關係；或者護理師因為對善終流程的完美設定，事情不盡如人意時深陷自責中，反而讓她錯過可以陪伴家屬的重要時刻。

沒照劇本走 不代表「惡終」

「有善終就有歹終。」謝宛婷認為，「善終」容易被社會簡化成固定標準，如在家離世、拒絕急救等，彷彿不符合就是「惡終」。二分法忽略每個家庭的處境與病人的真正需求，也讓家屬和醫療人員因無法達成理想樣貌而自責。「比起善終，我更在意一個人是否死得適切。」

她解釋，「適切的死亡」沒有標準答案，卻有三個核心內涵，包括：在臨終時免於身心靈的受苦；生命到最後都能夠活成自己想要的，而非別人期待的模樣；即便身體失能或衰弱，也能透過安排囑託，執行個人心意。

腫瘤 長輩

延伸閱讀

【職場百味錄】蔡函原／兩種哭聲

健康你我他／中風黃金治療期就醫 家人陪伴迅速脫險

美73歲退休教師校園散步遭腐爛電桿離奇砸死 家屬對校方提告

【盡說些家裡的壞話】吳曉樂／如果遇到年輕時的妳

相關新聞

淡江大橋騎士自摔 救援挨批拖延…再掀機車道過窄爭議

新北市淡江大橋機車道前天發生自摔車禍，當事人傷勢不重，但整體救援送醫歷時約卅分鐘，不僅造成塞車，也讓淡江大橋機車道過窄影響救護問題再度浮上檯面，路權團體與民代質疑救援動線與護欄設計欠佳。立委洪孟楷批，交通部曾答應在護欄設開口的承諾跳票，要部長陳世凱再到現場看一下。

杜絕拖吊蟑螂…公路法三讀修正 無照營業可罰300萬元

為杜絕「拖吊蟑螂」漫天要價亂象，立法院昨三讀修正通過「公路法」部分條文，正式納管「車輛拖救業」。拖吊業者需合法申請經營，提供服務須與消費者簽訂書面或電子契約，不得收取未列明費用。無照營業者，最高可處三百萬元罰鍰，勒令歇業，吊銷非法營業車輛牌照、駕駛執照。

周五夜到周六晨最近台灣…氣象署維持周六上午解海警 影響下半天才會趨緩

氣象署持續針對紅霞颱風發布海上颱風警報，目前到周六上半天將是颱風影響最明顯的時候。暴風半徑持續作用，恆春半島、桃園觀音已經出現10級強陣風，降雨熱區集中台東、恆春半島及蘭嶼。

科普好健康／口咽肌訓練 告別打呼、睡眠呼吸中止

愈來愈多人知道打呼不代表睡得香甜，而是睡眠呼吸中止症的警訊。睡眠時，上呼吸道反覆塌陷，不僅會造成打呼，長期還可能增加高血壓、心血管疾病、中風及代謝異常等風險。

健康你我他／眼見外公二次中風 孫女接受EMT訓練

就讀研究所的孫女，七月接受56小時初級緊急救護技術員訓練，取得為期3年證照，在病患到達醫院前，可在救護車上或事故現場提供緊急醫療救護處理，以維持病患的生命跡象、減輕傷痛或防止病情惡化。

橘世代／【關於善終──適切死亡】適切死亡 沒有標準答案

「我不喜歡『善終』這個詞。」孚璐緩和美學中心社長、前奇美醫院緩和醫療中心主任謝宛婷醫師從事安寧醫療十六年，陪伴近萬個病人離世，這些死亡教會她，追求「好的死亡」的腳本，可能會讓人忽略生命末期真正重要的事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。