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杜絕拖吊蟑螂！公路法三讀修正 無照營業可罰300萬元
為杜絕「拖吊蟑螂」漫天要價亂象，立法院昨三讀修正通過「公路法」部分條文，正式納管「車輛拖救業」。拖吊業者需合法申請經營，提供服務須與消費者簽訂書面或電子契約，不得收取未列明費用。無照營業者，最高可處三百萬元罰鍰，勒令歇業，吊銷非法營業車輛牌照、駕駛執照。
本次修法明確定義「車輛拖救業」，規定業者須向中央公路主管機關申請核准方可營業，資格、申請、營運管理辦法由中央公路主管機關定之。
為杜絕拖吊蟑螂坐地起價亂象，新法明定業者必須與消費者簽訂書面或電子契約，合約中未載明的項目，業者無權要求付費，簽約後更不得巧立名目加收費用。
業者若違反營運管理規定，處三至九萬元罰鍰，依情節限期改善、限期停止或廢止營業執照，並得吊扣違規營業車輛牌照一至三個月。
若拖吊業者未依法申請核准逕行營業，可處十萬至三百萬元罰鍰，勒令歇業，違規車輛牌照與駕駛執照得吊扣四個月至一年，或吊銷之，二年內不得重考或重新領照。若未依規定簽約或巧立名目收費，限期未改者，處十萬至一百萬元罰鍰，得按次處罰。
修法也增設「檢舉條款」，民眾發現非法拖吊業務可向公路主管機關舉報，經查證屬實並處以罰鍰者，得以實收罰鍰收入一定比例作為檢舉獎金。修正後新制於公告後三個月施行。
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