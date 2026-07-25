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淡江大橋騎士自摔 救援挨批拖延…再掀機車道過窄爭議

聯合報／ 記者王長鼎林昭彰孟嘉美／連線報導
新北淡江大橋機車道日前發生自摔車禍，救援送醫過程歷時約30分鐘，現場大塞車，淡江大橋機車道過窄影響救護爭議再度浮上檯面。記者林昭彰／翻攝
新北淡江大橋機車道日前發生自摔車禍，救援送醫過程歷時約30分鐘，現場大塞車，淡江大橋機車道過窄影響救護爭議再度浮上檯面。記者林昭彰／翻攝

新北市淡江大橋車道前天發生自摔車禍，當事人傷勢不重，但整體救援送醫歷時約卅分鐘，不僅造成塞車，也讓淡江大橋機車道過窄影響救護問題再度浮上檯面，路權團體與民代質疑救援動線與護欄設計欠佳。立委洪孟楷批，交通部曾答應在護欄設開口的承諾跳票，要部長陳世凱再到現場看一下。

公路局強調，警方獲報後於五分鐘內完成事故排除，救援過程並無延誤。

新北消防局表示，前天上午十時四十五分接獲報案，淡江大橋八里往淡水方向機車道一名四十三歲朱姓女騎士在下橋之前約三百公尺處摔傷，因該時段淡水鄰近分隊救護車均已出勤，改由八里龍源分隊趕往救護。警方也前往維持秩序。

由於機車道寬度僅二點五公尺，扣除兩側護欄與標線畫設，實際在線內可供機車通行的淨空間約剩一點五公尺，淡江大橋啟用前就曾引發車道過於狹窄的爭議。朱女機車打橫倒下壓在她身上，一時痛到無法起身，機車道被完全阻斷，後方陸續有五、六輛機慢車因此被卡在半路無法通行。

龍源分隊救護車路程方向須由八里端上橋，但該側無法直接上人行道，因此先開往淡水端下橋後，再迴轉上人行道，約十時五十八分抵達現場；消防人員用擔架抬起，跨越護欄搬到人行道，再上救護車，現場救護約十四分鐘、十二分鐘到院。

傷者僅四肢擦挫傷，送醫後無大礙，朱女自稱一時恍神失控摔倒。淡水警分局表示，接獲報案立即派員趕抵，花約五分鐘拍照、繪測記錄車禍現場、將機車搬開，十時五十分即恢復通行。

不過臉書粉專「重車日誌─教士」表示，事故凸顯淡江大橋機車道受限於車道寬度及護欄配置，救護車無法直接進入，須繞行並透過人行道搬運傷者，印證外界先前的憂慮。台灣機車路權促進會理事長黃柏岳也說，淡江大橋機車道不像雙北大多數的聯外橋梁有設計緊急缺口，提供意外事故的處置與車流疏導。

洪孟楷說，通車前就曾提醒機車道空間有限，加上約七十公分高的護欄，恐增加傷患搬運難度，因此要求增設定點緊急開口以利排除狀況，如今救援耗時這麼久，再度凸顯動線問題。呼籲陳世凱再到現場實際檢視救援動線、護欄開口及應變流程，不能只有通車時看得到部長，發生事故、暴露問題時，更要看見交通部負責任的作為。

淡江大橋機車道日前發生自摔車禍，救護人員到場花了一番功夫才把傷者載上救護車，再度引發機車道寬度過窄的爭議。圖非新聞當事者。記者林伯東／攝影
淡江大橋機車道日前發生自摔車禍，救護人員到場花了一番功夫才把傷者載上救護車，再度引發機車道寬度過窄的爭議。圖非新聞當事者。記者林伯東／攝影

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