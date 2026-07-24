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晚間航班大亂！紅霞掃過桃機吹8級陣風 松機、高雄機坪罕見大客滿

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晚間航班大亂！紅霞掃過桃機吹8級陣風 松機、高雄機坪罕見大客滿

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
紅霞颱風從台灣南方海域掃過，明天高雄機場部分航班因此受到影響，不過今晚桃機已經出現多班航班轉降，機長落得吃力，因為桃機受颱風影響，颳起陣陣強風，最大陣風達8級左右。聯合報系資料照
紅霞颱風從台灣南方海域掃過，明天高雄機場部分航班因此受到影響，不過今晚桃機已經出現多班航班轉降，機長落得吃力，因為桃機受颱風影響，颳起陣陣強風，最大陣風達8級左右。聯合報系資料照

紅霞颱風從台灣南方海域掃過，明天高雄機場部分航班因此受到影響。不過今晚桃機已經刮起最大8級陣風，多班航班被迫轉降松山、高雄，但兩機場晚間10時已經客滿，接下來轉降班機，恐怕只能到澳門。但明明北台灣距離颱風中心那麼遙遠，怎麼會風這麼大，氣象署也解答。

北台灣晚間出現強風不斷，其中桃園機場因為靠海，氣象署圖資顯示，最大陣風達8級、陣風風向多且混亂，導致落地航班大亂，CI762更是一度喊出緊急狀況「PAN-PAN」。截至晚間10時，已有8家航空公司、20架航班受影響，且持續擴大中。

三家國籍航空受影響班機包含，中華航空CI732、CI195轉降松山，CI173、CI187轉降高雄。星宇航空JX903轉降台中、JX861轉降台中。長榮航空BR175、BR163、BR185轉降松山，BR238、BR278、BR68，轉降高雄。

外籍航空部分則包括，達美航空DL69轉降高雄。大灣區航空HB704轉降高雄。香港航空HX282轉降高雄。國泰航空CX464轉降高雄。越南航空VN578轉降高雄。

晚間9點40分，傳出華航CI762、虎航IT229及長榮BR68請求轉落高雄，但由於高雄班機已滿，拒絕落地請求。CI762、BR68只好到桃機嘗試進場，IT229則是請求轉落松山。

航旅達人傑西大叔表示，桃園機場強陣風高達44海浬，且出現風向快速變化的風切警報，造成飛機進場不穩定。截至目前，松山、高雄因為停機坪全滿，已拒絕再收額外轉降班機。換句話說，若桃機強陣風沒趨緩，接下來無法降落的班機恐怕得轉降到澳門。

這一切都與颱風有關係。中央氣象署預報中心科長劉宇其指出，颱風在接近台灣過程，外圍環流為台灣帶來偏東風。但偏東風遇上台灣地形阻礙，分成兩股，一股往南、一股往北，且繞行過程中將會加速，才導致紅霞颱風明明從南部海面通過，卻對北部帶來強風影響。

劉宇其表示，這股強陣風預估將持續到明天上半天。換言之，到明天上半天前，旅客搭乘經由桃機出發或返國的班機，都要特別留意航空動態。

而由於紅霞颱風持續對台灣南部造成威脅，華航已經宣布，明天CI935、CI936高雄往返香港，及CI923、CI924台北往返香港將取消。CI903、CI904、CI909及CI910台北往返香港將放大機型。

虎航則是將明天高雄往返札幌的IT260及IT261延後，但特別提醒搭乘IT261旅客，請於當地時間11時25分至13時10分間完成報到手續。

桃園機場風向混亂且最大陣風達8級。圖／氣象署提供
桃園機場風向混亂且最大陣風達8級。圖／氣象署提供

高雄 紅霞颱風 氣象署 桃園機場

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