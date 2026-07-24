她陰唇太長得「撥開」才能如廁 醫曝：私密處手術絕對不是只為外觀

坊間愈來愈多私密處手術，多數民眾對此常會聯想到是為了「美容」或「性生活改善」，但婦產科醫師表示，臨床上不少患者求診原因，是陰唇過於肥厚或過長，有些長達3到5公分，只要穿緊身褲就能看見，而此問題帶來最大的問題是，排尿困難、反覆感染、運動摩擦疼痛、漏尿等功能性問題，私密處手術絕非只為了外觀。

16歲少女小玲（化名）自青春期開始，長期受到排尿不順困擾，每次如廁後總感覺尿液排不乾淨，且反覆泌尿道感染。在阿姨陪同下就醫後，才發現小陰唇過度肥厚、過長，甚至遮蔽尿道口。

婦產科醫師鄭丞傑表示，小玲每次排尿時，都必須先以手將小陰唇撥開，才能順利排尿，否則尿液容易滯留在組織皺褶間，不僅造成衛生困擾，也增加反覆感染風險。更特別的是，陪同就醫的阿姨也透露，自己年輕時曾有相同問題，後來接受手術改善，顯示部分個案可能與先天體質有關。

鄭丞傑說，這類患者並不少見，只是私密部位屬於較難啟齒的問題，許多人長期忍耐才求醫。近年女性運動風氣盛行，不少熱愛慢跑、健身或瑜珈的女性，也因小陰唇過長，穿著緊身運動褲時反覆摩擦，引發疼痛、破皮，甚至影響日常活動，因此選擇接受治療。

根據國際美容整形外科學會（ISAPS）公布的2025年統計，2024年全球小陰唇整形手術已逾21萬例，較2020年增加約48%。鄭丞傑指出，東方女性小陰唇突出比例相對較高，因此私密醫療近年已逐漸從外觀改善，延伸至功能重建與生活品質提升。

除了年輕女性因先天構造就醫，產後及更年期女性也是另一大族群。產後骨盆底肌肉受損，容易出現漏尿、陰道鬆弛等問題；40至70歲女性則常因女性荷爾蒙下降，導致陰道乾澀、萎縮及性交疼痛，甚至影響親密關係與自信心。

開業婦產科醫師林映玫表示，女性私密健康會隨人生不同階段而改變，不少人誤以為漏尿或陰道乾澀是自然老化，只能默默忍受，其實透過骨盆底肌訓練、藥物及陰道雷射等治療，已有機會改善尿失禁、促進組織修復，提升生活品質。

私密醫療需求也逐漸延伸至男性。鄭丞傑表示，近年男性愈來愈重視性功能與生殖器健康，除包皮環切手術已更普及外，已有醫療院所引進體外反搏（EECP）等設備，藉由與心跳同步加壓，促進全身血液循環，改善骨盆及生殖器血流；另外，陰莖增粗、增長等手術需求也有增加趨勢，反映民眾對私密健康的接受度正逐漸提高。