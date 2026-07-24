持續增強…紅霞颱風暴風半徑再擴大 氣象署估明上半天解除海警

紅霞颱風生成一天，持續長胖長壯，最新一報強度、暴風半徑又再擴大。氣象署維持預估明天上半天就會解除海警，但影響要到下半天才會趨緩。降雨熱區集中在台東及恆春半島，恐有豪雨機率。等颱風中心移動到西南方，南部變成迎風面，也有機會出現大雨等級降雨。

氣象署持續針對紅霞颱風發布海上颱風警報，晚間8時，颱風已經來到台灣正南方270公里海面上、中心已經部分進入我國雷達觀測範圍。將來以穩定的速度，持續朝西北西轉西北方前進。

中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，紅霞颱風強度再增強，七級暴風半徑擴大到150公里，預估強度在漸漸遠離台灣、登陸中國時，將會增強為中颱。

劉宇其指出，今天深夜到凌晨這段期間，颱風中心將從台灣西南方250公里距離略過，今晚到明天上半天，將是颱風距離台灣最近的時刻。預計明天上半天就有機會逐步解除海警，但影響要到下半天才會逐漸趨緩。

不過今晚是颱風漸近的過程，目前外圍環流已為台灣部分地區帶來風、雨及浪。

劉宇其表示，花蓮、台東及南部地區已經有出現比較明顯雨勢，對流旺盛雨帶移入時，也會帶來較大的短延時強降雨。而由於對流仍是以從南邊移入為主，因此主要降雨熱區集中在台東、恆春半島及蘭嶼。其中蘭嶼日累積雨量已達104毫米、屏東與台東交界處也有90毫米左右。

劉宇其指出，今晚到深夜，花東、恆春半島將是降雨熱區，有局部豪雨，大台北東側及宜蘭、南部也有間歇性降雨。待颱風中心來到台灣西南方，南部降雨將逐漸擴大，有局部大雨機率。明天午後新竹以南因午後熱對流作用，會有較大雨勢。但桃園、新北及台北地區則有機會出現局部焚風，需留意高溫。

風力部分，高山稜線因空曠關係，風力較大。桃園以北、基隆北海岸、台東及恆春半島平地也已經刮起7到8級強陣風。其中恆春半島已出現10級左右強陣風，且入夜後風勢還會再逐步加強。受限地形因素，台北市區今晚到明天清晨也會有較大風勢出現。