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旅客注意…颱風紅霞影響 華航、虎航24日部分班機異動

中央社／ 台北24日電
中華航空示意圖。聯合報系資料照
中華航空示意圖。聯合報系資料照

氣象署持續發布颱風紅霞海上颱風警報，中華航空、台灣虎航25日部分班機異動，建議旅客出門前先上網查詢最新航班動態。

中華航空今天晚間發布訊息，明天（25日）受颱風紅霞影響，「取消」的航班包括CI935/CI936高雄往返香港；CI923/CI924台北往返香港。

華航另外有部分航班採「放大機型」因應，包括CI903/CI904台北往返香港、CI909/CI910台北往返香港。

台灣虎航也基於飛行安全考量，明天IT260/IT261高雄往返札幌新千歲「延後」。搭乘IT261札幌新千歲前往高雄航班的旅客，請於當地時間11時25分到13時10分間完成報到手續。

航空公司會隨時因應颱風路徑變化，持續更新異動資訊，相關資訊可參考各公司網站。

華航 台灣虎航 紅霞颱風

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