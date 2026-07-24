旅客注意…颱風紅霞影響 華航、虎航24日部分班機異動

台北捷運是台北人通勤、出遊最重要的大眾運輸工具，但你知道當列車的前後車頭長得一樣時，該如何辨識列車前進的方向呢？北捷臉書官網就分享冷知識，建議民眾可以看車燈的顏色來辨別，若是白燈代表車頭，紅燈則是代表車尾。

2026-07-24 18:31