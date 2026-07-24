新光正式接手 北車商場未來怎規劃？專家：以百貨思維經營

北車商場正式易主，新光與9成櫃位簽訂最短3個月的短期約，預計8月底前提交完整的整建計畫，給台鐵公司審核，最快2028年底將全部整建完畢。但究竟未來北車商場藍圖怎麼擘劃？專家根據現況提出建議，新光不能像微風，用美食街的概念來經營北車商場，而是要以「百貨公司」的角度來思索未來。

北車每天人流高達60萬人，車站商場理應是百貨界的金雞母，但板橋車站卻在去年踹開台鐵，奪下台灣軌道經濟霸主。北車商場改朝換代要想拿回寶座，挑戰年營業額50億元，該怎麼做？

行銷專家「凱爺」唐源駿與記者搶在交接前，一同走訪微風經營的北車商場。他指出，北車商場目前最大的問題就在於一、二樓彼此人流不互通，且二樓同質性太高、一樓缺乏讓旅客駐足的空間。

唐源駿表示，目前北車商場一、二樓間的往返，仰賴兩部往上的手扶梯。樓梯居多的設計隔絕了一、二樓的人流，讓樓層客群明確的分為久待候車的旅客會上二樓，短暫外帶的旅客則僅限於一樓活動。

唐源駿觀察，建築硬體設備影響人流動線，進而影響業種分部的情形。二樓聚集了相當多的餐廳，讓旅客能坐著慢慢吃。不過同一樓層同質性過高，彼此競爭，無法透過用餐後繼續逛街、按摩或體驗式SPA達成延長停滯時間、刺激消費的效果。再加上人潮集中餐期，翻桌率帶動營收額有極限，要創營收新高，「不能只有吃吃喝喝」，零售業、更多的業種必須進駐。

此外，唐源駿表示，一樓除了大廳可以讓旅客席地而坐外，沒有任何停駐空間，因此都以快速、外帶商機為主。但或許受限「空櫃期」規定，櫃位安排雜亂、缺乏通盤思考。例如伴手禮店有百元的紐結蛋捲、肉乾等，但高單價、無法現場喝的雞精竟也出現在其中。歧異性過高還出現在裝潢上。例如比較高檔的伴手禮櫃位，後面卻是平價裝潢的連鎖美妝業者。

唐源駿建議，一樓坪效應該是最好的，新光將來可以把重點放在體驗、旗艦品牌。新光入主後的首要任務就是「釐清北車的客群」，不能以「美食街」的心態來經營，而是要以一棟「百貨公司」為思考框架，一個樓層可能不能只有一個主題，並且要思索與地下街、西門、中山及周邊百貨、京站的互補性、延伸性。

唐源駿指出，新光三越接手，最大的優勢是招商能力強、品牌資源多，但他們要做的不只是百貨，更是國家門戶。不過受限台北車站作為古蹟，硬體建築不能變動、配線老舊維護成本高，改裝不易、成本很高，或許可以使用音效、燈光進行軟性改裝，提升質感與氛圍。

力拼在契約規定的2年8個月內整建完畢，確定將採分期、分區的方式裝修，唐源駿分析，前6個月新光需要準備，粗略的分東西南北四塊來裝修，B1到2樓就有12塊，因此一塊頂多只有1至2個月的時間可以施工，相當的趕。再加上台北車站裝修必須要經過申請跟審核，動線怎麼圍、缺工問題也是考驗，是否真的能達成台鐵總經理馮輝昇所說的，2028年底全部完工，仍值得持續關注。

台鐵表示約有10家沒與新光續短約，今天下午記者目擊有「蜂蜜」業者正在撤櫃。記者孟嘉美／攝影