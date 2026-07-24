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2026台北國際合唱音樂節 10天5國名團齊聚台灣

中央社／ 台北24日電
2026台北國際合唱音樂節24日開跑，一連10天來自5國名團齊聚台灣。匈牙利國寶級Cantemus兒童合唱團24日在記者會現場演唱，展現動人歌喉。台北愛樂文教基金會提供／中央社
2026台北國際合唱音樂節24日開跑，一連10天來自5國名團齊聚台灣。匈牙利國寶級Cantemus兒童合唱團24日在記者會現場演唱，展現動人歌喉。台北愛樂文教基金會提供／中央社

2026台北國際合唱音樂節今天起登場，一連10天5國名團齊聚台灣，匈牙利國寶級Cantemus兒童合唱團在記者會現場演唱，基底厚實、高音優雅的優美和聲響起，現場宛如置身歐洲。

今年音樂節邀請包括匈牙利Cantemus兒童合唱團、史上唯一4度榮獲歐洲合唱大獎賽總冠軍的拉脫維亞傳奇天團Kamēr合唱團、德國圖林根室內合唱團、2026年斯洛維尼亞全國合唱大賽總冠軍美格隆室內合唱團，以及2023年西班牙托洛薩國際合唱大賽總冠軍SUHAR男聲合唱團，展現各國合唱美學。

開幕音樂會由委內瑞拉指揮大師紀南（María Guinand）率領台北愛樂合唱團及台北愛樂青年管弦樂團，帶來艾斯特維茲（Antonio Estévez）「中南美清唱劇」台灣首演。

2025年Preveza國際合唱指揮大賽冠軍、德國指揮赫柏（Lena Herber）也將率台北愛樂室內合唱團演出德國浪漫時期作品，展現新世代指揮家的音樂視野。

紀南今天在記者會上表示，30年前她第一次來台參加第1屆台北國際合唱音樂節，「當時只是一個小的音樂節，但30年後，已經成為有規模的國際化平台，讓大家可以在這裡分享音樂，就好像一道定錨的光束，讓大家可以看得到合唱音樂在亞洲的成長跟發展。」

紀南指出，台灣有非常開闊的包容性，可以接受不同的音樂，而且也主動想去學習新的音樂，這次亞洲首演委內瑞拉作曲家艾斯特維茲「中南美清唱劇」在台灣，「男高音林義偉、男中音陳翰威都已經持續進行半年訓練，相信艾斯特維茲在天上會覺得開心。」

紀南表示，她來自一個「音樂是為所有人服務」的國家，這次在台灣演出之後，她將立刻趕回委內瑞拉，「我們前陣子發生了巨大的地震天災，我得趕回去準備幾場募款感恩音樂會，讓音樂幫助我們的國家。」

這次閉幕音樂會將由匈牙利駐節指揮豪勒隆（Gábor Hollerung）領軍，率領節慶合唱團、Kamēr合唱團及台北愛樂團隊等300名演出者，共同呈現莫札特「安魂曲」，為音樂節劃下精彩句點。

音樂 匈牙利 拉脫維亞

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