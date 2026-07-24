吳明賢倒下逾30天未醒…台大醫學院今辦音樂會 盼他聞樂聲盡快甦醒

台大醫學院院長吳明賢6月23日在住家倒下後，至今未甦醒，台大醫院持續採低溫治療，幫助他維持生命。台大醫學院師生組成的楓城樂團，今天傍晚舉行「琴韻傳情 祈福音樂會」，要為吳明賢院長獻上最溫暖心意，副院長高淑芬說，希望院長聽到音樂，盡快醒來回到大家身邊。

楓城樂團團長、台大醫院教學部主任陳慧玲指出，樂團定期舉辦音樂會，原本就預計在7月舉辦，遇吳院長病倒一事，師生一度無心表演，經討論後決定將這分心意，化為音樂祝福院長，本次選曲經過表演者精心挑選，有包含祝福含義的基督教歌曲「耶和華祝福滿滿」，也有許多曲目樂聲柔和，或充滿活力，而她將與台大醫院前副院長詹迺立，將合作表演「楓城晨光」。

陳慧玲說，這首「楓城晨光」是她為吳院長譜曲，本次為第一次表演，楓城代表台大醫學院，晨光則是象徵希望與活力，期待院長能順利從病痛中康復。

台大醫學院顧問張上淳今出席時表示，明賢院長不論做人處事、教學研究均令人敬佩，且平易近人、沒有架子，醫學院師生即使與他年紀、性格有所差異，仍容易與他熟識，在帶領醫學院往前邁進的同時，不幸於6月發生意外，令人遺憾，相近大家心情都非常沈重，期盼他早日康復，並利用音樂會作為另一種形式的祈福、祈禱，「盼吳院長日後能有更好的恢復。」

音樂會現場，貼出醫學院師生為吳明賢集氣的留言，也擺出台大醫院2樓院內員工、病人及民眾為吳明賢手寫的祈福小冊。

高淑芬在現場朗誦她寫給吳明賢的話說，因您而學會永不放棄的人，將持續為您祈禱，您一向以堅定信念面對挑戰，為理想努力、為醫學教育奉獻，也為病人付出，如今一定正用最大力量戰勝病魔，回到我們身邊，期待您一步步恢復健康，能再聽到您溫柔親切的指導，那不只是您的聲音，更是帶給無數人希望的光，請您加油，我們一直都在。

語畢，現場氣氛肅穆溫暖。高淑芬說，她很感謝吳院長邀請她擔任副院長，有機會為所愛的台大醫院盡心盡力，她每日祈禱天盡快甦醒，也很懷念他的笑容，他所說的話，而院長平時最喜歡唱「堅持」這首歌，希望他也能像歌曲描述的精神，永不放棄，在聽到音樂會中祈福的樂聲後，很快就能甦醒，再次回到大家身邊。

楓城樂團團長、台大醫院教學部主任陳慧玲指出，「楓城晨光」是她為吳院長譜曲，本次為第一次表演，楓城代表台大醫學院，晨光則是象徵希望與活力，期待院長能順利從病痛中康復。記者林琮恩／攝影

台大醫院副院長高淑芬說，希望院長聽到音樂，盡快醒來回到大家身邊。記者林琮恩／攝影