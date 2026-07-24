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美301關稅台灣稅率10% 洪申翰：研議落實禁「強迫勞動」商品進口

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部勞動力發展署北分署今於台北車站舉辦「2026職訓RUN起來」職業訓練成果展。記者葉冠妤／攝影
勞動部勞動力發展署北分署今於台北車站舉辦「2026職訓RUN起來」職業訓練成果展。記者葉冠妤／攝影

美國針對60國「強迫勞動301調查」公布新稅率，我國適用「10%不疊加最惠國（MFN）關稅」機制。勞動部長洪申翰今受訪表示，後續將與經濟部合作，落實禁止強迫勞動商品進口的承諾。

勞動部勞動力發展署北分署今於台北車站舉辦「2026職訓RUN起來」職業訓練成果展。針對美方宣布第301條款加徵關稅，台灣稅率10%不疊加MFN，洪申翰說，美方對台美貿易協定的強迫勞動承諾有所肯認，也把台灣列為相對優惠待遇，接下來勞動部會跟經濟部展開跨部會合作，落實我方對於「強迫勞動商品禁止進口」的承諾。

針對三年內落實製造業、漁撈業移工公平招募、菲律賓海外延攬中心的進度，洪申翰則說，國際越來越重視公平招募，台灣基於對勞動力的需求，主動進行外籍人力的布局，相關工作持續推進中，跟來源國間的合作也都在掌握之中。

洪申翰 關稅 經濟部 美國

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