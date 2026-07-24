紅霞颱風長胖變強！氣象署揭影響最劇烈時間 雨彈恐襲花東、恆春半島

氣象署持續針對紅霞颱風發布海上颱風警報，警報範圍包含巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽南部。下午5時，紅霞在恆春南南東方310公里海面上，過去一段時間持續增強，且七級暴風半徑又再擴大，並持續以穩定的速度朝西北西方前進。

中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，紅霞持續向前行的過程中，因為海氣條件合適，預計明天脫離台灣附近海域後，以中颱之姿接近中國華南沿岸。但今晚到明天清晨，颱風將逐漸通過巴士海峽，也就是最靠近台灣的時候，這段期間外圍環流對台灣帶來的風雨浪最明顯。

劉宇其指出，颱風持續朝台灣靠近，外圍環流已經為多處帶來強風。桃園以北沿海、恆春半島、台東、蘭嶼及綠島平地測站普遍出現7級以上陣風。等颱風中心進入台灣西南方海域時，南部風力也會跟著再增強。得等到明天入夜後，颱風遠離，風力才會逐漸緩和。不過目前東南部沿海、南部沿海、澎湖海域、北海岸及馬祖沿海已經出現3米或以上浪高。

劉宇其表示，颱風外圍環流已經開始影響台東及恆春半島，尤其恆春半島時雨量已經超過30毫米、累積雨量達短延時豪雨等級。因此氣象署持續針對台東發布大雨特報，恆春半島、綠島及蘭嶼則有短延時豪雨可能。

劉宇其提醒，主要降雨今晚才開始，台東、恆春半島首當其衝，有豪大雨可能，等颱風中心來到西南方海域，台東、恆春半島降雨持續，南部降雨則會逐步增加。氣象署預估明天台東、恆春半島及花蓮南部地區有局部豪雨，南部有局部大雨。中午過後新竹以南則要留意午後雷陣雨，不排除有較大雨勢，甚至達短延時大雨等級。

不過周日隨著颱風遠離，太平洋高壓慢慢延伸，水氣會逐步減少。周日到下周二，南部及東半部地區仍有短暫陣雨、中北部則有午後大雷雨。周三後太平洋高壓增強，各地降雨緩和，台東、恆春半島山區有可能會有午後短陣雷陣雨。