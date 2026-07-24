金門博餅季9月登場 烈嶼明快閃暖身送好禮、160張機票等你抽

金門年度中秋盛事「2026金門中秋博狀元餅」將於9月1日至25日登場。金門縣政府搶先暖身，將於明天在烈嶼鄉習山湖公園、配合金門海上長泳活動舉辦快閃博餅，準備高粱酒、一條根、貢糖、小漢餅及狀元餅等金門特色伴手禮作為彩品，邀請泳客及遊客提前感受博餅文化，也為今年系列活動揭開序幕。

縣府觀光處表示，博狀元餅是金門重要的傳統民俗文化，已登錄為無形文化資產，也是交通部觀光署認證的「臺灣觀光年曆全國級活動」。相傳博餅源於鄭成功部將洪旭為安撫駐守官兵思鄉情緒而創，流傳於金門、廈門及泉州一帶，至今已有300多年歷史，如今已成為金門最具代表性的中秋文化活動。

今年活動除延續傳統博餅文化外，也結合觀光、商圈及消費體驗，共規畫八大系列活動，希望吸引更多遊客到金門過中秋。

其中最受矚目的「線上博餅趣」，民眾只要登入活動官網參加線上博餅，博得狀元即可取得抽獎資格，每周抽出台灣往返金門機票，活動期間共送出160張機票。

實體活動方面，總兵署將打造「博餅故事館」，介紹博餅起源、科舉制度與骰子點數典故，並推出DIY搖搖樂及「狀元巡遊」，獲得狀元資格的遊客可穿上狀元服、戴冠冕，在鑼鼓開道下遊街，體驗金榜題名的喜悅。

金沙戲院則推出「逗陣博餅趣」，開放遊客預約參加含彩品的博餅體驗桌，也提供博餅器具供民眾自備彩品、自組隊伍同樂；此外，9月1日至27日每天在總兵署還安排「旅人博餅趣」，持活動期間來金機票、船票或金門店家消費發票即可參加博餅。

今年也串聯130家特約店家推出消費優惠，民眾憑活動期間發票或收據，不僅可兌換夾夾樂代幣抽金門文創小物，也能參加DIY體驗，活動所得發票將全數捐贈慈善團體。

此外，9月20日將舉辦後浦商圈博餅總決賽，9月19日五鄉鎮同步舉辦鄉鎮博餅賽，預估超過5000人共同參與，現場也將設置觀光客體驗桌，讓外地遊客一起體驗金門中秋博餅文化。

觀光處表示，今年除明日在烈嶼習山湖公園舉辦首場快閃博餅外，8月15日還將前進台北松山文創園區辦理第二場快閃活動，提前為9月博餅季暖身，邀請民眾安排秋季金門之旅，體驗擲骰博好運的傳統文化魅力。

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金門年度中秋盛事「2026金門中秋博狀元餅」將於9月1日至25日登場。金門縣政府搶先暖身，將於明天在烈嶼鄉習山湖公園、配合金門海上長泳活動舉辦快閃博餅。圖／縣府提供