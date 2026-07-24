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車頭長一樣怎麼分？北捷分享冷知識 白燈、紅燈可辨別列車行駛方向

聯合新聞網／ 綜合報導
北捷官網分享冷知識，如果列車的車頭、車尾長得一模一樣時，可以依照車燈顏色辨別列車前進的方向。圖／台北捷運提供
北捷官網分享冷知識，如果列車的車頭、車尾長得一模一樣時，可以依照車燈顏色辨別列車前進的方向。圖／台北捷運提供

北捷運是台北人通勤、出遊最重要的大眾運輸工具，但你知道當列車的前後車頭長得一樣時，該如何辨識列車前進的方向呢？北捷臉書官網就分享冷知識，建議民眾可以看車燈的顏色來辨別，若是白燈代表車頭，紅燈則是代表車尾。

北捷在臉書官網台北捷運 Metro Taipei」寫道，全世界捷運系統使用的電聯車都可以雙向行駛，在端點站可以一秒變更行駛方向，但是如果列車的車頭、車尾長得一模一樣時，要怎麼辨別列車前進的方向？答案就在車燈的顏色。

官網表示，如果車燈是白燈，代表這端是車頭，列車正在靠近中；如果車燈是紅燈，代表這端是車尾，列車正在離開中，因此下次民眾等車時，可以觀察一下列車的車燈，若有機會到端點站，或許還可以看到神奇的切換瞬間。

貼文引來網友們的討論，「感覺挺深奧的」、「全台灣捷運都是這樣嗎？」、「那白+紅算什麼？」還有軌道達人表示：「在鐵路它叫列車標誌（前部標誌和後部標誌）」、「紅白燈同時亮：推進運轉」。

台北捷運 北捷

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