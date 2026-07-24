台北新創旗艦基地INNOPAD TAIPEI 60家國內外團隊要來了

INNOPAD TAIPEI 台北新創旗艦基地今天開幕，基地以聚焦智慧科技、健康科技及淨零科技三大主軸領域，打造兼具技術驗證、產業鏈結及國際合作功能的創業平台，預計將有60家國內外新創團隊參與加速器輔導計畫，已有12家新創團隊通過進駐審查，將陸續於基地發展。

出席的台北市副秘書長俞振華致詞表示，北市擁有完善的科技產業聚落、企業總部、人才資源及創新生態系，具備發展AI產業的優勢，同時以政策「新創三箭」，透過資金、人才及市場等面向支持新創發展。未來串聯產官學研及國際夥伴資源，打造兼具技術驗證、產業鏈結及國際合作功能的創業平台。

產發局工商服務處科長許健輝表示，INNOPAD TAIPEI 為北市第一個自行營運的新創基地，鄰近南港軟體園區、內湖科技園區、台北生技園區及國家生技研究園區，具備串聯產業聚落、企業總部及創新資源的區位優勢。

他說，基地聚焦智慧科技、健康科技及淨零科技三大主軸領域，更整合一站式落地服務（Soft Landing）、創業輔導、加速器鏈結、概念驗證（POC）及企業共創（POB）等服務。協助新創團隊加速實現技術驗證、商業合作及市場拓展，縮短創新成果商品化與產業化的時程，打造新創團隊接軌市場的重要跳板。

目前該基地已攜手4家新創加速器共同推動專業輔導、商業媒合及資源鏈結，預計將有60家國內外新創團隊參與加速器輔導計畫。

許健輝舉例，即將進駐的團隊、艾彼思科技公司，屬於「智慧醫療與健康照護」領域，聚焦 AIoT 智慧健康科技應用，優勢為結合光學精密檢測、邊緣運算與智能感測之智慧殺菌控制系統，包含微型光學模組與智能感測殺菌控制技術、醫療場域導入與智慧數據應用經驗，產品具內銷普及化與國際市場拓展潛力。

艾彼思科技公司鎖定感染控制需求高的醫療院所、高人流公共場所、國內指標零組件大廠及頂級商辦與智慧住宅等客戶群。產品已用於衛福部立醫院及長庚醫院，以及海外相關設展，首發產品已成功量產，具 MIT 防疫應用實績。

他說，未來進駐基地的新創團隊，除了要符合三項產業領域外，優先招募具有「創新技術、跨域應用及國際化潛力」的新創團隊。產發局也運用公有土地、既有設施或參建設宅等方式打造產業創新基地，截至目前已營運基地14處，後續預計還有2處基地會啟用。