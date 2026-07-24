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藍白版未來帳戶三讀通過 社家署：設計方式有爭議恐牴觸財政紀律法

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
立法院會24日三讀通過藍白版「台灣未來帳戶特別條例」，最重要的是第三條條文內容，與先前草案版本不同，三讀版本將0至17歲成長津貼總額，拉高至114萬元。記者曾吉松／攝影
立法院會24日三讀通過藍白版「台灣未來帳戶特別條例」，最重要的是第三條條文內容，與先前草案版本不同，三讀版本將0至17歲成長津貼總額，拉高至114萬元。記者曾吉松／攝影

立法院會24日三讀通過藍白版「台灣未來帳戶特別條例」，最重要的是第三條條文內容，與先前草案版本不同，三讀版本將0至17歲成長津貼總額，拉高至114萬元。衛福部社家署長周道君表示，以先前行政院版本發放金額預計116年要發放約1850億元，不過三讀通過版本的人數及算法是今天新增的提案內容，因此還無法算出多支出多少錢，恐會與財政紀律法相牴觸。

兒少帳戶今有兩個版本進入三讀表決，分別為國民黨團、民眾黨團共同擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」及民進黨立委郭國文等18人擬具「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」，今表決三讀通過藍白版本。

計算藍白版本，0至17歲兒少可領取「未來帳戶」39萬元加「兒少成長津貼」75萬元，孩子未滿18歲前共可領取114萬元。「未來帳戶」39萬元須至滿18歲才能領取，「兒少成長津貼」75萬元可隨時動支。

周道君表示，依照行政院5月所規畫的兒少成長津貼，預計從明年開始發放，規畫金額是大約116年大約1850億元。至於今天三讀通過提案是要花多少錢，算法和人數都是今天提案的新內容，因此沒有辦法去計算到底整個經費支出如何，增加政府支出的部分提案設計上有爭議，恐會與財政紀律法相牴觸。

針對何時上路，周道君表示，今三讀通過提案，且行政院對於兒少成長津貼也有一定程度規畫，後續會跟行政院討論，依照最後決定來處理，相信行政部部門整體規畫後有一個完整回應會再與各界說明。

財政紀律法 衛福部 郭國文 國民黨 民眾黨 行政院

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藍白未來帳戶草案大翻修！0-18歲兒少津貼提高至75萬元

搶先立法通過 藍白版「兒少未來帳戶」三讀

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育兒津貼朝野協商無共識 立院今可望表決通過藍白台灣未來帳戶

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