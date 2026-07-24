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影／桃機變身藝文舞台！大阪世博團隊演現代馬戲 旅客驚喜駐足互動

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
藝文系列活動首次於第三航廈北廊廳驚喜登場，「嘻滴滴製造」表演成功吸引出境與轉機旅客駐足觀賞，現場引發迴響。記者季相儒／攝影
藝文系列活動首次於第三航廈北廊廳驚喜登場，「嘻滴滴製造」表演成功吸引出境與轉機旅客駐足觀賞，現場引發迴響。記者季相儒／攝影

桃園國際機場持續推動藝文展演，2026年度「島嶼之光 國門啟航」系列活動今天邀請曾參與大阪世界博覽會演出的新創藝文團隊「嘻滴滴製造」，在第二航廈管制區帶來現代馬戲互動演出，將候機空間化身流動藝文舞台，不少出境、轉機旅客駐足欣賞，還有親子一同參與互動，現場氣氛熱絡。

桃園機場公司表示，桃園機場不僅是旅客進出國門的重要樞紐，也是展現台灣文化軟實力的重要窗口。近年持續打造機場藝文空間，今年更將台灣在巴黎奧運、大阪世博展現的文化能量帶進國門，希望深化旅客文化體驗，讓機場成為兼具交通與藝文功能的公共場域。

今天演出的「嘻滴滴製造」分別於上午11時30分在第二航廈D區「台灣好茶區」，以及下午2時30分在北廊廳D13候機室演出。團隊以台灣自然景觀及原住民族文化為創作靈感，結合當代舞蹈、翻滾、疊羅漢等現代馬戲元素，透過肢體律動展現山海意象，吸引不少旅客停下腳步欣賞、拍照留念。

一名帶著孩子出國的旅客表示，沒想到在機場還能欣賞精彩表演，尤其安排小朋友參與互動，讓出國前多了一段難忘回憶，也增添旅程驚喜。

機場公司指出，「島嶼之光 國門啟航」系列活動自7月至11月底陸續登場，除管制區內約每3周安排一次常態展演，也將於7月26日上午11時30分，在第二航廈一樓接機大廳北側舉辦暑期加碼場，由女力馬戲團隊「創造焦點」帶來「小丑八怪：桃機大冒險」，邀請旅客及接機民眾一同感受馬戲藝術魅力。

曾參與大阪世博的「嘻滴滴製造」，融合當代舞蹈與馬戲元素，生動展現台灣的生命力。記者季相儒／攝影
曾參與大阪世博的「嘻滴滴製造」，融合當代舞蹈與馬戲元素，生動展現台灣的生命力。記者季相儒／攝影

藝文系列活動首次於第三航廈北廊廳驚喜登場，「嘻滴滴製造」表演中也邀請在場旅客一同參與表演。記者季相儒／攝影
藝文系列活動首次於第三航廈北廊廳驚喜登場，「嘻滴滴製造」表演中也邀請在場旅客一同參與表演。記者季相儒／攝影

桃園機場 巴黎奧運 大阪

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