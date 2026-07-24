紅霞颱風攪局！台東熱氣球今下午、明上午全停飛 最美星空長濱場延期

受紅霞颱風外圍環流影響，中央氣象署持續發布海上颱風警報，台東縣政府考量活動安全及防颱整備，今宣布，今天下午及25日上午的台灣國際熱氣球嘉年華活動全面暫停，包括熱氣球繫留體驗、自由飛及造型球展演皆取消，現場商品賣店也同步停止營業。此外，原訂25日晚間舉行的「台東最美星空」長濱場音樂導覽活動，也將延期至8月1日辦理。

縣府觀光發展處表示，根據最新氣象預報，24日下午鹿野高台風速已達不適合熱氣球立球作業標準，加上午後降雨將逐漸增強，為確保遊客及工作人員安全，因此決定取消下午及隔日上午所有熱氣球活動。

至於25日下午及26日鹿野高台的熱氣球活動是否恢復舉辦，觀光發展處表示，將持續密切觀察颱風動態及風雨變化，採滾動式檢討，再另行對外公告。已預約鹿野高台民間停車場的民眾，可直接向各停車場業者洽詢退款事宜。

縣府也提醒，受到颱風外圍環流影響，東海岸及離島沿海已出現長浪及強陣風，民眾應提前做好居家防颱準備，颱風期間切勿前往海邊觀浪、衝浪、戲水或從事各項水域活動，也應避免進入山區及溪流周邊，以免發生危險，確保自身及家人生命財產安全。

有關台灣國際熱氣球嘉年華及「台東最美星空」活動最新資訊，縣府呼籲民眾持續關注官方網站及粉絲專頁，以掌握最新公告。