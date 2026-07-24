紅霞颱風估帶來風雨 龜山島明封島1天、花蓮2活動延期

中央氣象署發布颱風「紅霞」海上警報，受颱風外圍環流影響，東北部海面平均風力預估將達6級以上，並可能有大浪，龜山島明（25）天封島1天；另花蓮FUN暑假明天火舞表演延期，竹博覽會花蓮展區活動也延期。

東北角暨宜蘭國家海岸風景區管理處下午宣布，受颱風外圍環流影響，台灣東北部海平面平均風力將增強至６級以上，並有浪高2至3公尺的中至大浪，基於離島臨時碼頭靠泊及遊客上下等安全考量，龜山島明天封島1天。

農業部林業及自然保育署花蓮分署與富里鄉農會共同辦理「2026竹博覽會花蓮展區」，以「竹．生活而居」為主題，規畫竹染工藝、竹纖維生活用品等展覽、展售，原本明天開幕，一連兩天有主題市集、交流互動等，考量颱風外圍環流可能帶來風雨，決定延期，等天候穩定再擇期辦理。

花蓮縣政府在壽豐鄉鯉魚潭風景區的「花蓮FUN暑假」活動，原定明天及8月2、9日共3場「即將成真」火舞表演，也因考量雨勢，決定明天的場次延期8月20日演出。