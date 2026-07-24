台灣郵輪經驗登亞洲論壇 首設台灣日分享產官學成果

2026亞洲郵輪論壇（2026 Asia Cruise Forum Jeju, ACFJ）目前正在南韓濟州國際會議中心（ICC Jeju）舉行，本屆論壇首度規劃「台灣日」，邀請台灣產官學界代表，以專場方式與南韓各港埠直接交流、主題介紹，不僅讓郵輪市場上的「台灣經驗」在論壇中提供他國學習參考，更大幅提升台灣身為郵輪旅遊目的地在國際間的能見度。

本次郵輪論壇首設「台灣日」，包括台灣港務公司董事長周永暉，甫揭牌的台灣觀光研訓院院長楊勝評都親自與會，更有交通部、觀光署等代表出席，並邀請多達11家操作郵輪產品的旅遊業者負責人或派員出席。

交通部觀光署國際組組長鄭智鴻表示，台灣要發展郵輪產業，政府政府提供友善環境是關鍵，這不只針對旅客，也針對郵輪公司，涉及港口進出流程中的CIQS、安檢、地方政府與觀光署等單位的合作，且目前以多母港策略為亞洲郵輪市場成長動力，單一亞洲國家難以支撐郵輪規模市場成長，因此雙母港、多母港是未來趨勢，需與其他國家、港口及郵輪公司發展多母港合作，共同將亞洲市場做大。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨指出，與國際郵輪市場不同的是，台灣有一群默默協助郵輪觀光發展的代銷團隊，為政府及行銷商提供強大支撐，且國際旅客記憶深刻的是台灣人的和善與親切服務，這成為深耕不同旅遊市場的利基。目前台灣旅行社在包裝郵輪產品及與消費者溝通上站在第一線角色，幫助消費者理解郵輪是體驗而非交通工具。就學者的角度來看郵輪觀光的區域發展，將會與鄰近城市共同倡議，將區域內競爭轉化為合作，並在簽證、合作、行銷方面整合，吸引國際郵輪業者願意來亞洲區營運。

台灣國際郵輪協會副理事長李南山則說，國際郵輪協會是郵輪人才培育的搖籃，目前協會已培訓超過6000位領隊導遊生力軍，培訓課程結合實際郵輪導覽，讓學員親身體驗郵輪設施與服務，傳達郵輪樂趣與價值。而台灣獨特的郵輪銷售聯盟可維持市場秩序，避免惡性殺價，確保業者獲利，是台灣郵輪市場發展的關鍵。

台灣港務公司董事長周永暉則指出，過去台灣的港口都以貨輪進出為主，但未來港埠的發展應著重於友善港口與深度體驗的旅遊目的地結合，港務公司也會協助港埠從貨運轉型為城市共融方向發展，目前台灣港務公司擁有7個國際商港，將從以貨運為主轉型，以城市共融發展方向做好郵輪發展，即使非管轄港口（如嘉義布袋、澎湖、金門、馬祖等），港務公司也將全力推動相關郵輪業務。

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔分享，歷經疫情衝擊，麗星夢郵輪在疫後重新出發，核心策略調整為「以人為本」，注重「舌尖上的郵輪」體驗，將食物視為無國界文化，確保旅客能「吃得好、喝得好、睡得香」，以此作為吸引旅客的基本要素。目前台灣市場出發的旅客重視高CP值，公司致力於在有限假期中提供高效益、精彩的體驗，並提供從銷售、行銷、碼頭服務、船上服務到活動內容等「一條龍」的整合服務，成為成功打入市場的重要關鍵。