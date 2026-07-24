紅霞颱風來襲 小三通金廈、金泉航線25日全面停航

不少女性為了健康和外在，盡量控制飲食並運動，但偏偏有人怎麼減就是減不掉肚子那一圈肉。一名中醫師在Threads寫道，之前來了9位想減重的女病患，當中就有6名患有多囊性卵巢症候群，也因此腹部的贅肉怎麼消都消不掉。中醫師也透露這幾名女病患都有共通點，就是「晚睡」和「早餐不好好吃」。

2026-07-24 16:50