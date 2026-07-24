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紅霞颱風來襲 小三通金廈、金泉航線25日全面停航

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受輕度颱風紅霞影響，金廈海域海象轉趨惡劣，金門縣港務處今天宣布，配合小三通天候影響停航機制及客船避颱作業，明日金門往返廈門、泉州兩條小三通客運航線全天停航。記者蔡家蓁／攝影
受輕度颱風紅霞影響，金廈海域海象轉趨惡劣，金門縣港務處今天宣布，配合小三通天候影響停航機制及客船避颱作業，明日金門往返廈門、泉州兩條小三通客運航線全天停航。記者蔡家蓁／攝影

受輕度颱風紅霞影響，金廈海域逐漸受到影響，海象轉趨惡劣，金門縣港務處今天宣布，配合小三通天候影響停航機制及客船避颱作業，明日金門往返廈門、泉州兩條小三通客運航線全天停航，提醒旅客出發前務必向船公司確認最新航班資訊，以免行程受影響。

金門縣港務處表示，依據小三通天候影響停航機制辦理，因應紅霞颱風逐漸逼近金門海域，客運船舶已展開避颱整備，因此明日金門水頭往返廈門五通航線全天停航；金門水頭往返泉州石井航線也同步全日停駛。

港務處提醒，颱風期間海象變化快速，後續航班是否恢復，將視颱風動態及海象狀況滾動檢討公告；旅客搭船前應先向各船公司確認航班資訊，避免臨時撲空；如有相關疑問，可洽金門縣港務處（082-329538）查詢。

紅霞颱風 金門 小三通

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