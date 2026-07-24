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納管「車輛拖救業」杜絕拖吊蟑螂 非法經營最高罰300萬、勒令歇業

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國內出現「拖吊蟑螂」，為杜絕「拖吊蟑螂」漫天要價亂象，立法院今通過「公路法」部分條文修正案，正式納管「車輛拖救業」。圖為示意圖。聯合報系資料照
國內出現「拖吊蟑螂」，為杜絕「拖吊蟑螂」漫天要價亂象，立法院今通過「公路法」部分條文修正案，正式納管「車輛拖救業」。圖為示意圖。聯合報系資料照

為杜絕「拖吊蟑螂」漫天要價亂象，立法院今三讀修正通過「公路法」部分條文，正式納管「車輛拖救業」。拖吊業者需合法申請經營，提供服務須與消費者簽訂書面或電子契約，不得收取未列明費用。針對無照營業，最高可處新台幣300萬元罰鍰，勒令歇業，吊銷非法營業車輛牌照、駕駛執照。新制修正後，預計於公布後3個月上路。

本次修法明確定義「車輛拖救業」，規定業者須向中央公路主管機關申請核准方可營業，資格、申請、營運管理辦法由中央公路主管機關定之。

為杜絕拖吊蟑螂坐地起價亂象，新法明定業者提供服務時，必須與消費者簽訂書面或電子契約；合約中未載明的項目，業者無權要求付費，簽約後更不得巧立名目加收費用。

中央公路主管機關應訂定定型化契約範本及應記載、不得記載事項，拖吊業者應將範本公開並印製於收據憑證或交付消費者，除另有約定外，否則視為已與消費者訂約。

罰則方面，業者若違反營運管理規定，處新台幣3萬元以上9萬元以下罰鍰，公路主管機關得按情節，予以糾正並限期改善、限期停止或廢止營業執照，並得吊扣違規營業車輛牌照1個月至3個月。

若拖吊業者未依法申請核准逕行營業，依違反情節輕重，處新台幣10萬元以上300萬元以下罰鍰，勒令歇業，違規車輛牌照與駕駛執照得吊扣4個月至1年，或吊銷之，2年內不得重考或重新領照。

若未依規定簽約或巧立名目收費，經公路主管機關令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，得按次處罰。

此外，修法也增設「檢舉條款」，民眾若發現有非法經營拖吊業務者，可檢具事實與證據向公路主管機關舉報，經查證屬實並處以罰鍰者，得以實收罰鍰收入的一定比例，作為獎金提供給檢舉人。修正後，新制於公告後3個月施行。

立法院 拖吊

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