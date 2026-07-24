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不用先戒糖戒澱粉！中醫曝減重先做好2件事 3個月可瘦8公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
中醫師表示，不少人減重失敗有兩個原因：「晚睡」、「早餐不好好吃」，只要改變這兩個習慣，就可以看見成效。 圖／AI生成
中醫師表示，不少人減重失敗有兩個原因：「晚睡」、「早餐不好好吃」，只要改變這兩個習慣，就可以看見成效。 圖／AI生成

不少女性為了健康和外在，盡量控制飲食並運動，但偏偏有人怎麼減就是減不掉肚子那一圈肉。一名中醫師在Threads寫道，之前來了9位想減重的女病患，當中就有6名患有多囊性卵巢症候群，也因此腹部的贅肉怎麼消都消不掉。中醫師也透露這幾名女病患都有共通點，就是「晚睡」和「早餐不好好吃」。

這名中醫師表示，這6名女病患都習慣晚睡，凌晨1點就寢是基本，有些人甚至還會熬到3點。除此之外，她們還有個相同的習慣，就是不太吃早餐，「要嘛一杯黑咖啡就撐到中午，要嘛睡到直接跳過，下午才吃當天的第一餐」。

中醫師說這幾位女病患都會抱怨壓力大、每天很累，然後拚命少吃，並瘋狂做核心運動，但肚子的肉就是消不下來。他解釋這不是她們不夠努力，而是長期熬夜讓皮質醇居高不下，加上不吃早餐讓血糖亂跳，兩個壞習慣疊在一起，胰島素阻抗越來越嚴重。若以中醫角度來看，就是肝氣鬱結、脾虛痰濕卡在一起，代謝整個當機。

他舉例，曾有位34歲女客人因為身材問題，3年不敢穿合身的衣服，因此他建議對方先不用急著戒糖、戒澱粉或是瘋狂運動，只要先做好兩件事就好：「11點前躺平」、「早餐好好吃一頓有澱粉有蛋白質的東西」。對方花了兩個禮拜調整作息跟早餐，事後再加上中藥調理，三個月體重從66公斤降到58公斤，腰圍少了一大圈。

貼文引起熱議，「這不就是我嗎⋯還沒卡肉但確實沒空吃早餐、晚睡」、「真的沒看過長期熬夜還健康的人」、「對我來說11點睡覺根本沒可能」、「我也是這樣，但從來都不會胖」、「下午第一餐不也是早餐，有差嗎？」、「11點睡真的很難」。

減重 中醫

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