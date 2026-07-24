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JINS進駐衛福部新營醫院 全球首家醫院門市攜手打造社區視力防線

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
JINS宣布進駐衛福部新營醫院，成為第一間進駐部立醫院的日系眼鏡品牌。圖為立委陳亭妃辦公室秘書何國禎、JINS Taiwan總經理邱明琪、新營醫院院長莊毓民(由左至右)。圖／JINS提供
JINS宣布進駐衛福部新營醫院，成為第一間進駐部立醫院的日系眼鏡品牌。圖為立委陳亭妃辦公室秘書何國禎、JINS Taiwan總經理邱明琪、新營醫院院長莊毓民(由左至右)。圖／JINS提供

日系眼鏡品牌JINS在台展店邁入新里程碑，JINS正式進駐衛生福利部新營醫院，也是日系眼鏡首度進駐衛福部所屬醫療體系，藉由進駐台南溪北地區，提升區域醫療與生活服務的可及性，並攜手院方打造完善的「社區視力防線」。

開幕現場包括JINS Taiwan總經理邱明琪、新營醫院院長莊毓民，以及多位在地民意代表與里長到場，共同見證公立醫院與民營企業跨界合作、落實醫療平權。

JINS Taiwan總經理邱明琪表示：「這是JINS在全球第一間進駐醫院的店舖，也是第一間走進部立醫院的日系眼鏡品牌。我們提供各年齡層完善的視光解決方案，讓附近民眾或來就診的病患，都能就近享受JINS高透明度的定價、同步日本的流行與快速取件服務，未來我們將持續進駐全台各縣市以及醫療院所展店，縮短城鄉差距。」

新營醫院院長莊毓民談到：「JINS開幕僅短短一個月，驗光團隊便即時察覺10位顧客的視力異常，並迅速轉介至醫院門診治療，展現在地醫院與門市『雙向把關』民眾視力健康的即時防線。」

除了帶來時尚眼鏡與各種功能型鏡片外，JINS特別為新營醫院店導入全台門市獨家販售的「JINS防護眼鏡系列」，提供病患、附近居民更細緻化的服務。有別於過往「看不清才配眼鏡」的觀念，JINS防護眼鏡能防範日常飛沫、風沙，為眼睛手術後民眾帶來更多元的選擇；另有針對長時間盯著螢幕導致眼睛經常過度乾澀的水潤款眼鏡。

JINS也體恤醫院看診或陪診病患的辛勞，特別設置2台全身按摩座椅，讓等候時間也能放鬆一下。

JINS來台10年，今年5月宣布在台展店突破100店大關，是日系企業第一家、也是唯一一家直營門市超過100店的品牌。JINS插旗台南溪北地區，再次凸顯深耕在地的決心，攜手新營醫院，共同守護在地民眾的靈魂之窗。

JINS特別為新營醫院店導入全台門市獨家販售的「JINS防護眼鏡系列」，為眼睛手術後民眾帶來更多元的選擇。圖／JINS提供
JINS特別為新營醫院店導入全台門市獨家販售的「JINS防護眼鏡系列」，為眼睛手術後民眾帶來更多元的選擇。圖／JINS提供

JINS在開幕首日特別舉辦「免費眼部按摩服務」，吸引不少民眾排隊體驗。圖／JINS提供
JINS在開幕首日特別舉辦「免費眼部按摩服務」，吸引不少民眾排隊體驗。圖／JINS提供

JINS 衛福部 眼鏡

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