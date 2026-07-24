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「以為駝背過完一生」 76歲男微創OLIF脊椎矯正後抬頭挺胸

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
曾姓患者經影像學檢查發現第二至第五腰椎退化性椎間盤疾病（左圖紅圈處），經 「斜位腰椎椎間融合術（OLIF）（右圖）」已能行動自如。圖／員榮提供
曾姓患者經影像學檢查發現第二至第五腰椎退化性椎間盤疾病（左圖紅圈處），經 「斜位腰椎椎間融合術（OLIF）（右圖）」已能行動自如。圖／員榮提供

彰化縣76歲曾姓男子近年駝背越來越嚴重，不只走路低頭，駝背還會疼痛延伸到小腿，原本打算和駝背共存，經人介紹求醫並接受微創OLIF脊椎矯正手術，沒想到有生之年還能抬頭挺胸，他非常高興找回生活品質。

曾男告訴醫護，駝背隨著年紀越大，越來越嚴重，本來以為年老了駝背很正常，他原想和駝背共存，可是駝背低頭走路容易發生危險，長時間抬頭脖子痠，最讓他困擾的是下背疼痛一路延伸至臀部與腿部，下定決心找醫師檢查有沒有醫治可能性。

員榮醫療體系員榮醫院骨科主任陳建甫今表示，很多人以為駝背是骨質疏鬆或老化，臨床發現許多患者的疼痛根源來自「脊椎與骨盆之間的力學失衡」，當椎間盤退化、人體高度流失時，腰椎正常向前彎曲弧度逐漸消失，身體為了維持站立會啟動代償機制，例如骨盆後傾、膝蓋微彎，長期下來不但肌肉容易疲勞、磨損，身體重心前移更會增加跌倒風險，形成惡性循環。

曾姓患者經影像檢查，第二至第五腰椎嚴重退化，導致整體脊椎排列結構明顯失衡，因脊椎退化壓迫神經而失去「脊椎平衡」。員榮醫療團隊考量他高齡且合併高血壓、糖尿病及心血管疾病，採用年成熟的微創「斜位腰椎椎間融合術（OLIF）」，傷口小、出血少。

手術是經由側邊植入較大型的椎間融合支架（Cage），如同「千斤頂」般重新撐起塌陷的椎間盤，恢復腰椎正常弧度與高度，壓迫神經的神經孔被拉開，達到「間接減壓」效果，減少骨骼切除量，最重要的是術由側腹部自然肌肉間隙進入，避開背部大塊肌肉與主要神經叢，大幅降低傳統手術的肌肉破壞與術後麻木風險，高齡患者恢復更快。

彰化縣 手術

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