「嘴巴刺刺的」台中3歲童吃飯遭陶瓷碎片割傷 大戶屋道歉了

台中市一名家長指控，本月12日帶著3歲孩子到百貨公司內的大戶屋用餐時，竟在白飯中吃出尖銳陶瓷碎片，導致母子兩人口腔受傷就醫。民進黨台中市議員張家銨今（24日）陪同家長召開記者會。家長表示，7月12日下午帶孩子前往台中市北區一家設於百貨公司的大戶屋用餐，點用雞肉定食後，孩子吃了幾口白飯便反映嘴巴「刺刺的」，原以為只是芝麻或鍋巴，自己接著吃剩餘白飯時，舌頭也被尖銳異物劃傷，吐出後才發現飯中混有細小陶瓷碎片。

家長表示，事發至今已12天，除了接到保險公司來電外，始終未收到業者完整調查結果與改善說明，孩子甚至因這次經驗對白飯產生恐懼。對此，大戶屋致歉表示，經初步調查確認異物為餐碗陶瓷碎片，完整調查結果預計下周向顧客說明。

張家銨則表示，家長事後曾兩度撥打台中市1999專線反映，但未獲積極回應，事後才得知市府已有初步調查結果，卻未主動通知當事人，認為市府在食品安全事件的受理、追蹤及資訊回覆機制仍有改善空間，呼籲建立更完善的通報與通知制度。

針對外界質疑，大戶屋發布聲明表示，對顧客此次用餐經驗深感歉意，事發當下已退還餐費，並關心母子身體狀況，店長及區督導也於7月13日至15日期間多次聯繫家長，承諾負擔相關醫療費用，同時全面檢查店內餐具，並加強出餐前餐點檢視流程。

大戶屋表示，經調查確認異物來源為餐碗陶瓷碎片，公司已委請第三方公證單位協助調查，近期也完成現場查證，預計下周向家長說明完整調查結果，未來也將持續強化餐具檢查與食安管理機制，降低類似事件再次發生的風險。