快訊

中聯問題油延燒近月…三大股東終於道歉 4到6月生產油品不再上架

搶先完成立法 藍白版「台灣未來帳戶」出生到18歲合計能領114萬

獨／金融圈震撼彈！業界極罕見女董座 公股股市名師將離職

聽新聞
0:00 / 0:00

「嘴巴刺刺的」台中3歲童吃飯遭陶瓷碎片割傷 大戶屋道歉了

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
大戶屋主打餐點現點、現做，沒有中央廚房、沒有半成品（非事件店面）。圖／摘自「大戶屋Ootoya-台灣」FB
大戶屋主打餐點現點、現做，沒有中央廚房、沒有半成品（非事件店面）。圖／摘自「大戶屋Ootoya-台灣」FB

台中市一名家長指控，本月12日帶著3歲孩子到百貨公司內的大戶屋用餐時，竟在白飯中吃出尖銳陶瓷碎片，導致母子兩人口腔受傷就醫。民進黨台中市議員張家銨今（24日）陪同家長召開記者會。家長表示，7月12日下午帶孩子前往台中市北區一家設於百貨公司的大戶屋用餐，點用雞肉定食後，孩子吃了幾口白飯便反映嘴巴「刺刺的」，原以為只是芝麻或鍋巴，自己接著吃剩餘白飯時，舌頭也被尖銳異物劃傷，吐出後才發現飯中混有細小陶瓷碎片。

家長表示，事發至今已12天，除了接到保險公司來電外，始終未收到業者完整調查結果與改善說明，孩子甚至因這次經驗對白飯產生恐懼。對此，大戶屋致歉表示，經初步調查確認異物為餐碗陶瓷碎片，完整調查結果預計下周向顧客說明。

張家銨則表示，家長事後曾兩度撥打台中市1999專線反映，但未獲積極回應，事後才得知市府已有初步調查結果，卻未主動通知當事人，認為市府在食品安全事件的受理、追蹤及資訊回覆機制仍有改善空間，呼籲建立更完善的通報與通知制度。

針對外界質疑，大戶屋發布聲明表示，對顧客此次用餐經驗深感歉意，事發當下已退還餐費，並關心母子身體狀況，店長及區督導也於7月13日至15日期間多次聯繫家長，承諾負擔相關醫療費用，同時全面檢查店內餐具，並加強出餐前餐點檢視流程。

大戶屋表示，經調查確認異物來源為餐碗陶瓷碎片，公司已委請第三方公證單位協助調查，近期也完成現場查證，預計下周向家長說明完整調查結果，未來也將持續強化餐具檢查與食安管理機制，降低類似事件再次發生的風險。

事件的台中「大戶屋」白飯出現陶瓷碎片。圖／翻攝網路
事件的台中「大戶屋」白飯出現陶瓷碎片。圖／翻攝網路

台中 台中市 張家銨

延伸閱讀

餐廳飯混陶瓷碎片 親子口腔割傷孩子見白飯心生恐懼

餐廳飯混陶瓷碎片 中市府稽查環境不符規範

北市連鎖幼兒園幼童被師命狗爬式移動 家長泣訴：爸媽對不起你們

萬華連鎖幼兒園虐童案市府再重罰30萬餘元 教育局：7月底完成調查報告

相關新聞

紅霞颱風增強！花東、南部入夜風雨更有感 氣象署估最快明白天解除海警

中央氣象署持續發布紅霞颱風海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，輕度颱風紅霞目前在鵝鑾鼻的南南東方約330公里的海面上，非常接近呂宋島北方近海，它的環流結構特徵明顯，它的強度已經比稍早增強許多，未來持續朝西北西方向移動，包括巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽南部、台灣海峽北部航行作業船隻要嚴加戒備。

「嘴巴刺刺的」台中3歲童吃飯遭陶瓷碎片割傷 大戶屋道歉了

台中市一名家長指控，本月12日帶著3歲孩子到百貨公司內的大戶屋用餐時，竟在白飯中吃出尖銳陶瓷碎片，導致母子兩人口腔受傷就醫。民進黨台中市議員張家銨今（24日）陪同家長召開記者會。家長表示，7月12日下午帶孩子前往台中市北區一家設於百貨公司的大戶屋用餐，點用雞肉定食後，孩子吃了幾口白飯便反映嘴巴「刺刺的」，原以為只是芝麻或鍋巴，自己接著吃剩餘白飯時，舌頭也被尖銳異物劃傷，吐出後才發現飯中混有細小陶瓷碎片。

9成廠商續約！北車商場今提早打烊拚交接 新光3亮點搶先曝光

北車商場終於還是走到經營權交接這一步，台鐵透露，以後北車將有600吋迎賓螢幕及全球唯一精品工藝大時鐘，作為亮點吸引旅客。但外界擔心，商場預估最快要到2028年底才會整建完畢，中間旅客服務會不會出現空窗期？台鐵強調，新光已與9成廠商續短約，明天新光營運第一天，仍有110家店家會如期營業。

紅霞颱風逼近…外圍環流將掃花東及恆春半島 最強風雨時間點曝光

中央氣象署持續發布紅霞颱風海上颱風警報，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，隨著紅霞颱風逐漸移至台灣正南方海面，外圍環流將陸續掃入花蓮、台東及恆春半島。

冷氣能取代除濕機嗎？過來人曝心得：兩台一起開最舒服

炎炎夏日，冷氣是最佳的消暑家電，但台灣的氣候又濕又熱，不少人認為開了冷氣就可以降溫又除濕，但真的只有一台冷氣就全部解決嗎？有網友對此提出質疑，好奇冷氣的除濕效果好不好、是否會很耗電，貼文一出引起熱議。

紅霞攪局！金門海上長泳活動照常舉行 金廈泳渡恐延一天

一年一度的「金門海上長泳暨金廈泳渡活動」即將在本周末登場，但受輕度颱風紅霞外圍環流影響，金門海域海象充滿變數。金門縣政府今天表示，明日舉辦的金門海上長泳活動將如期舉行；至於26日登場的金廈泳渡，將持續觀察颱風及海象變化，若風浪超出安全範圍，不排除延期一天至27日辦理，預計明日下午2時對外公布最終決定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。