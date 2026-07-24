新冠接連升溫！彰基兒科觀察感染上升 暑假群聚恐添風險

國內新冠肺炎疫情持續升溫，疾管署日前公布門、急診就診人次已連續6週增加，最快本周或下周進入流行期，預估8月中下旬達到高峰。彰化基督教兒童醫院表示，近期兒童感染科門診觀察，新冠感染呈持續上升趨勢，目前住院病童涵蓋新冠及多重呼吸道感染等疾病，院方持續監測疫情與病房調度，提醒家長提高警覺。

根據疾管署統計，國內7月上旬單週新冠肺炎門急診就診人次較前一周增加逾6成。疾管署指出，進入流行期後，通常約1個月至1個半月達到高峰，今年暑假期間民眾旅遊、聚會活動增加，加上長時間處於空調密閉空間，恐增加病毒傳播機會。

彰基兒童醫院病房主任林昭仁表示，面對疫情升溫，家長不能掉以輕心，雖多數學齡前幼童平時以家庭生活為主，但不少孩子仍需前往托嬰中心、幼兒園等托育場所，暑假期間也常有旅遊、親友聚會等活動，與他人近距離接觸機會增加，感染風險也隨之提高。

林昭仁提醒，戴口罩、勤洗手等日常防疫措施仍是重要防線，但面對持續變異、具免疫逃脫能力的新冠病毒，單靠物理性防護並不足夠，符合資格幼童仍應儘速接種疫苗，建立免疫保護力。

院方也提醒，若孩子出現精神或活力明顯變差、食慾不佳、嘔吐腹瀉造成脫水、呼吸困難或意識不清等症狀，應儘速就醫。林昭仁強調，接種疫苗搭配日常防護，才能降低感染後住院及重症風險，守護幼童健康。