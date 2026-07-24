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9成廠商續約！北車商場今提早打烊拚交接 新光3亮點搶先曝光

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵總經理馮輝昇於北車商場點交前出面受訪。記者孟嘉美／攝影
台鐵總經理馮輝昇於北車商場點交前出面受訪。記者孟嘉美／攝影

北車商場終於還是走到經營權交接這一步，台鐵透露，以後北車將有600吋迎賓螢幕及全球唯一精品工藝大時鐘，作為亮點吸引旅客。但外界擔心，商場預估最快要到2028年底才會整建完畢，中間旅客服務會不會出現空窗期？台鐵強調，新光已與9成廠商續短約，明天新光營運第一天，仍有110家店家會如期營業。

台北商場改朝換代爭議不斷，從評選風波到提前撤櫃，微風打起法律焦土戰，但最終仍難以力挽狂瀾，確定將於今天卸下經營權。

北車商場今天下午3時為交接提早打烊，通往二樓商場的樓梯鐵門直接拉下來、一樓櫃位也都關燈、放下鐵門，據了解點交作業將從外面設備，如水塔等開始進行。

台鐵總經理馮輝昇表示，北車商場達1萬4千平方公尺，今天下午3時到凌晨0時微風進場點交，0時後新光團隊就會進場做相關系統，如POS機設定、網路系統及商場佈置，明天上午6時開門，新光版北車商場會準時迎客。

實際走到商場一、二樓，發現共有6家店面目前已經撤櫃。馮輝昇指出全商場共有120家櫃位，已有110家與新光簽訂短期租約，留下率達9成。換言之，今天過後將有4家會撤櫃。

而商場通道間的臨時櫃位則是於今天3時後就將全數撤離，臨時櫃人員向「聯合報」透露，通常快閃櫃都是簽3月一約，但因應經營權交接，這次微風與他們簽的是七個月的約，就到今天。

伴手禮快閃業者表示，北車商場逢年過節單月業績可達150萬，顧客以國外旅客為主。新光有與他們接洽轉到旗下其他間百貨公司設櫃，但業者暫時不考慮。

馮輝昇表示，未來新光將積極進行招商規畫，協調國際大品牌進駐。打造北車成為國家門戶新意象，新光團隊也在申請書上列舉3大亮點。

第一，600吋城市迎賓牆，未來旅客可以透過這個螢幕，有全新體驗，部分賽事活動也可以在北車轉播。

第二，新光將在車站大廳設立全球唯一的精品工藝大時鐘。

第三，北車商場的廁所及導引指標，都將導入AI科技服務，引進智能、科技的元素。

台鐵指出，依規定新光須於8月底前提出完整的整建計畫，經台鐵公司審核同意後辦理。並於整建期2年8個月內完工，將以分區、分期進行，兼顧旅客動線、安全管理及相關法規。預計最快於2028年底完成商場整建。

記者實際走訪，已有6家櫃位撤櫃。記者孟嘉美／攝影
記者實際走訪，已有6家櫃位撤櫃。記者孟嘉美／攝影

部分快閃櫃於下午3時前就搶先撤櫃。記者孟嘉美／攝影
部分快閃櫃於下午3時前就搶先撤櫃。記者孟嘉美／攝影

商場走道的快閃櫃位都於今天下午3時後撤櫃。記者孟嘉美／攝影
商場走道的快閃櫃位都於今天下午3時後撤櫃。記者孟嘉美／攝影

新光今天下午3時後進行點交，包含POS機、水塔等設備。記者孟嘉美／攝影
新光今天下午3時後進行點交，包含POS機、水塔等設備。記者孟嘉美／攝影

台鐵

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