三大類患者可接受「在宅急症照護」 國泰醫院提供遠距視訊醫療

健保署推動「在宅急症照護」， 肺炎、尿路感染、軟組織感染（蜂窩性組織炎）患者經主治醫師評估，可直接返家，由醫療團隊協助在家中施打抗生素治療。 國泰醫院結合在宅急症照護計畫，再加上「遠距視訊醫療服務」，讓醫師能以視訊方式即時掌握患者身體狀況，讓長輩在家中安心靜養。

不少家庭可能都有過這樣的經驗，家中七、八十歲長輩，因泌尿道感染或肺炎發燒送急診，經醫師診斷為輕症，雖然沒有立即的生命危險，但仍需安排住院接受抗生素靜脈注射。但現在住院病床有限，有時必須在急診等床或治療，耗費體力也影響病人休息。

國泰醫院老人醫學科主任郭惠伶表示，健保署推動的「在宅急症照護」計畫，主要針對行動不便、外出就醫困難或有長期照顧需求的三大急性病人，包括肺炎、尿路感染、軟組織感染（蜂窩性組織炎）。經主治醫師評估狀況許可，病人即可直接返家，由醫療團隊協助在家中施打抗生素點滴。

因應高齡社會照護需求及智慧醫療發展趨勢，國泰醫院同步建構遠距視訊平台，結合在宅急症照護計畫，以「遠距視訊醫療服務」，對於接受在宅急症照護的患者，醫師可透過遠距即時掌握病人身體健康狀況，打造更便利的照護模式。

透過遠距視訊醫療服務，郭惠伶表示，醫師能透過視訊每日掌握病患的生命徵象與恢復狀況。這不僅可免去急診等床的煎熬與院內感染的風險，更能讓長輩在自家舒適、安心的環境中靜養康復。

國泰醫院副院長王拔群指出，遠距視訊醫療服務目前用於在宅急症照護，未來將逐步擴展至居家醫療、長照機構及偏鄉醫療等多元場域，期盼透過數位醫療的輔助，打破傳統醫療的地域限制，讓優質醫療服務突破時間與空間限制，延伸至家庭、社區及長照場域。