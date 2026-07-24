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亞洲郵輪論壇首設台灣日 拚國際船商看見台灣

聯合報／ 記者甘芝萁／濟州島即時報導
台灣港務公司、交通部觀光署出席本屆亞洲國際論壇，並設攤爭取曝光。記者甘芝萁／攝影
台灣港務公司、交通部觀光署出席本屆亞洲國際論壇，並設攤爭取曝光。記者甘芝萁／攝影

2026亞洲郵輪論壇（2026 Asia Cruise Forum Jeju, ACFJ）目前正在韓國濟州舉行，做為亞洲郵輪產業的重要年度國際會議，本次論壇以「Asia Cruise 4.0: Beyond Boundaries, Connected as One（亞洲郵輪4.0：跨越疆界、連結為一）」為主題。特別的是，今年更首度規劃「台灣日」，邀請台灣產官學界代表，以專場方式與韓國各港埠直接交流、主題介紹，也讓台灣在這場亞洲重要郵輪盛會中大幅提升國際能見度。

2026亞洲郵輪論壇由南韓海洋水產部與濟州特別自治道共同主辦，聚焦亞洲郵輪市場如何透過跨國合作、數位科技與永續發展，打造更緊密的區域郵輪生態系。今年郵輪論壇邁入第13屆，目前正在南韓濟州國際會議中心（ICC Jeju）舉行，約有700名來自15個國家的代表參與，與會者包括國際郵輪公司高階主管(星夢郵輪、皇家加勒比海、MSC等)、港口管理單位、政府官員、觀光機構、旅行社、學者及相關產業代表，就亞洲郵輪市場最新發展趨勢、郵輪航線與港口合作、提升郵輪目的地（Cruise Destinations）競爭力、AI、大數據等數位科技在郵輪旅遊及觀光管理的應用、郵輪產業永續發展與ESG等議題進行交流。

受邀出席的台灣港務公司董事長周永暉表示，盼透過這樣場合跟國際郵輪商、國際間港口營運者有更深化的連結，因過去外界看台灣的港口都比較熟悉基隆港，但其實今年港公司成立郵輪發展處，並採取「南北雙核心」戰略，透過高雄總總公司統籌，就近協助南台灣及台灣港群帶動郵輪產業發展；同日成立的基隆港務分公司郵輪發展處，則專注深耕第一線市場。

周永暉說，2028年是高雄港開港120周年，更希望透過這次國際交流，讓台灣再被外界看到，讓船商知道台灣是有潛力的郵輪旅遊目的地，希望來此坐母港、掛靠港，港公司也會推出多港停靠的優惠方案，不論是基隆港搭配花蓮港，或是基隆港搭配其他港口等操作方式，都讓國際郵輪業者、國際旅客透過搭郵輪的方式來台灣旅行。

交通部觀光署國際組組長鄭智鴻表示，希望透過參加這次論壇，了解各個在亞洲營運郵輪商對亞洲市場的期待與未來營運計劃，並且進一步從中尋求台灣在亞洲郵輪市場商機及與郵輪商合作機會。未來不只是爭取更多彎靠短停留旅客，也希望拓展以台灣為軸心、結合便利空海運的Fly-Cruise國際旅客，與台灣港務公司共同打造台灣成為更有競爭優勢、更有亞洲精華特色的重要郵輪基地。

2026亞洲郵輪論壇（2026 Asia Cruise Forum Jeju, ACFJ）目前正在韓國濟州舉行，本次論壇以「Asia Cruise 4.0: Beyond Boundaries, Connected as One（亞洲郵輪4.0：跨越疆界、連結為一）」為主題。記者甘芝萁／攝影
2026亞洲郵輪論壇（2026 Asia Cruise Forum Jeju, ACFJ）目前正在韓國濟州舉行，本次論壇以「Asia Cruise 4.0: Beyond Boundaries, Connected as One（亞洲郵輪4.0：跨越疆界、連結為一）」為主題。記者甘芝萁／攝影

郵輪 濟州 南韓

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