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紅霞颱風逼近…外圍環流將掃花東及恆春半島 最強風雨時間點曝光

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，隨著紅霞颱風逐漸移至台灣正南方海面，外圍環流將陸續掃入花蓮、台東及恆春半島。聯合報系資料照
民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，隨著紅霞颱風逐漸移至台灣正南方海面，外圍環流將陸續掃入花蓮、台東及恆春半島。聯合報系資料照

中央氣象署持續發布紅霞颱風海上颱風警報，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，隨著紅霞颱風逐漸移至台灣正南方海面，外圍環流將陸續掃入花蓮、台東及恆春半島。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天夜晚至明天白天，是東半部風雨最明顯的時段，容易出現一陣一陣的大雨，並有短延時強降雨發生的機會，留意低窪積水、溪水上漲及山區落石。花、東、恆春陣陣大雨，慎防局部強降雨。高雄南部、屏東有陣雨，局部雨勢較明顯。台南、高雄北部偶有短暫陣雨。其他地區留意午後雷陣雨及局部短時大雨。東部、東南部及南部沿海風浪也將逐漸增大，避免前往海邊觀浪及從事海上活動。󠀠

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

降水預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
降水預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

紅霞颱風 恆春 花蓮

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