聽新聞
0:00 / 0:00
紅霞颱風逼近…外圍環流將掃花東及恆春半島 最強風雨時間點曝光
中央氣象署持續發布紅霞颱風海上颱風警報，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，隨著紅霞颱風逐漸移至台灣正南方海面，外圍環流將陸續掃入花蓮、台東及恆春半島。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天夜晚至明天白天，是東半部風雨最明顯的時段，容易出現一陣一陣的大雨，並有短延時強降雨發生的機會，留意低窪積水、溪水上漲及山區落石。花、東、恆春陣陣大雨，慎防局部強降雨。高雄南部、屏東有陣雨，局部雨勢較明顯。台南、高雄北部偶有短暫陣雨。其他地區留意午後雷陣雨及局部短時大雨。東部、東南部及南部沿海風浪也將逐漸增大，避免前往海邊觀浪及從事海上活動。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。