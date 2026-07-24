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紅霞颱風增強！花東、南部入夜風雨更有感 氣象署估最快明白天解除海警

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天下半天以後，東半部地區尤其南花蓮到恆春半島，降雨比較明顯。今晚到明天清晨，花東、恆春半島注意可能會有局部大雨或豪雨出現的機率。明天白天，南部地區會有局部大雨出現機會。聯合報系資料照
今天下半天以後，東半部地區尤其南花蓮到恆春半島，降雨比較明顯。今晚到明天清晨，花東、恆春半島注意可能會有局部大雨或豪雨出現的機率。明天白天，南部地區會有局部大雨出現機會。聯合報系資料照

中央氣象署持續發布紅霞颱風海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，輕度颱風紅霞目前在鵝鑾鼻的南南東方約330公里的海面上，非常接近呂宋島北方近海，它的環流結構特徵明顯，它的強度已經比稍早增強許多，未來持續朝西北西方向移動，包括巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽南部、台灣海峽北部航行作業船隻要嚴加戒備。

最快何時解除海上颱風警報？林秉煜說，可能明天白天就有機會解除海上颱風警報，要視它行進過程中，環境是否讓它擴大變得更快，如果擴大更快的話，相對解除警報時間就會比較晚。如果相對路徑偏南一些的話，解除警報時間會再早一些。

林秉煜表示，今天下午到今天晚上，颱風將通過台灣南方近海，一直到明天白天之後，朝西北方向移動，預計明天下半天之後登陸中國的廣東廣西沿岸一帶。颱風移動過程，它的強度持續增強，因此風浪要特別注意。

根據下午2時最新的風力觀測，中央山脈稜線風力偏強，林秉煜表示，此外，恆春半島已經觀測到10級強陣風，蘭嶼也有觀測到9級強風。預計未來北海岸地區和東南部地區風力也會持續增強。今天下午到晚上陣風8至9級地區包括東南部地區、恆春半島、蘭嶼、北海岸到馬祖，風相對來說比較強。比較接近颱風附近的南台灣地區，就是屬於台東、恆春半島這一側。而在台灣海峽地形關係的話，包含馬祖、北海岸也都要特別注意。

林秉煜說，今晚到明天清晨，颱風持續向西北移動過程，它的風向逐漸轉成偏東風到東南風，南台灣的高屏地區也要留意強風對沿海影響。南部地區、東南部地區、北部地區、連江地區都還要特別注意。氣象署已經發布陸上強風特報，新竹以北、宜蘭、南台灣、東南部、澎湖、連江地區可能會有8至9級強陣風，尤其在恆春半島、蘭嶼地區因地形比較特殊的關係，有可能10級強陣風出現的機率。

今天下午2時，蘭嶼和台東的浪逐漸增高，林秉煜表示，尤其在蘭嶼觀測到的浪高2公尺左右，預估未來浪持續增強，今天下午到晚間，3公尺浪高出現的地區包含恆春半島、蘭嶼地區。今晚到明天白天，台東、南部沿海、台東近海，甚至在北部地區，也都會出現3公尺浪高。務必不要前往海邊活動，且會有長浪出現機率，即便明天下半天颱風逐漸遠離，但是長浪對台灣仍造成威脅。

他說，颱風附近比較強的對流雲系開始通過蘭嶼、恆春半島、台東一帶，因此稍早針對恆春半島和台東地區發布大雨特報，可能會有短延時強降雨，甚至伴隨強陣風。

林秉煜表示，這樣的強對流隨著颱風持續向西移動，本來對流從上午的東北-西南走向，開始出現轉成偏東到西的走向，因此花東地區降雨逐漸明顯起來。

今天下半天以後，東半部地區尤其南花蓮到恆春半島，降雨比較明顯。林秉煜表示，今晚到明天清晨，花東、恆春半島注意可能會有局部大雨或豪雨出現的機率。明天白天，南部地區會有局部大雨出現機會。

此外，他說，颱風移動速度和相對比過去偏快，環境稍微有點改變，明天下午以後包含中部以北地區午後雷陣雨開始也比較明顯，原本預估高溫在中部以北有明顯的沉降作用，北部有高溫出現機率，中部雖然溫度也偏高，但是焚風現象機率相對偏低一點了。

林秉煜表示，明晚至周日清晨，颱風逐漸遠離，花東和南部地區天氣相對不穩定，可能還是有局部大雨出現情形。

監測浪高。圖／中央氣象署提供
監測浪高。圖／中央氣象署提供

風力預報趨勢。圖／中央氣象署提供
風力預報趨勢。圖／中央氣象署提供

紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
紅霞颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

最大陣風風力觀測。圖／中央氣象署提供
最大陣風風力觀測。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

浪高預報趨勢。圖／中央氣象署提供
浪高預報趨勢。圖／中央氣象署提供

紅霞颱風 氣象署 東沙島

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