台大動科系研發乳牛專屬益生菌 降低乳房炎、提升乳量與乳品品質

透過乳牛專屬益生菌，有助改善乳牛的乳房炎、提升乳量及品質。台大動物科學技術學系教授陳明汝帶領的研究團隊，與生合生物科技合作，以乳牛瘤胃的來源菌株發展專用益生菌，經過長達300天的牧場田間試驗，證實可防治乳牛乳房炎、提升乳產量並優化品質，研發成果獲 「2025國家新創獎」。

陳明汝指出，傳統畜牧益生菌產品多強調腸道保健，且非牛隻原生，面對不同動物的生理條件與微生物菌相差異，應用效果往往受限。研究團隊直接從乳牛瘤胃中篩選具功能性菌株，使其更能適應乳牛體內環境，透過多質體分析（Multi-omics）與動物模型驗證，篩選並建立乳牛專屬益生菌配方。

為驗證配方在實際牧場中的效益，研究團隊於台北與台南兩處牧場進行試驗，台北牧場以18頭泌乳牛連續餵飼180天，定期採集血液、糞便與瘤胃液樣本；台南牧場則納入50頭懷孕乳牛，追蹤至分娩後兩個月，了解母牛與仔牛使用益生菌的影響，並詳細記錄每月疾病用藥、乳量與乳品質報告。

乳牛的乳房炎是酪農主要經濟損失來源，綜合兩個牧場試驗結果，益生菌組牛隻在健康與生產方面皆有改善，疾病與乳房炎發生率低於對照組，以初產牛族群最為明顯。研究顯示，可降低牧場的治療成本與淘汰風險，實質提升經營效益。

乳品品質方面，益生菌組牛隻的牛乳體細胞數顯著降低，顯示乳房健康狀況穩定。補充益生菌後，牛隻在泌乳初期的體態評分獲得提升，分娩後持續餵飼更高總乳量，並增加乳蛋白率與酪蛋白率。

研究團隊進一步透過瘤胃發酵與菌相分析，結果證實補充益生菌配方能顯著提升乳牛瘤胃內的微生物多樣性，並增加健康泌乳牛生物指標菌種Ruminococcus與Bifidobacterium；團隊也發現，與微生物體蛋白合成正相關的益菌含量，大幅攀升。

透過功能預測分析，益生菌組牛隻在胺基酸與碳水化合物的代謝路徑顯著增加，代表可優化飼料消化吸收並提升營養轉換效率。仔牛補充益生菌後，腹瀉發生率明顯降低，益生菌可藉由調節腸道菌相改善消化吸收與免疫功能，提高仔牛的疾病抵抗力。

生合生物科技執行長楊三連表示，這項研發成果展現產學合作成績，可協助牧場建立更低風險、更高效率的生產模式，未來隨牧場落地應用普及，兼顧環境永續、動物福祉與食品安全，可實質協助酪農轉型升級。

透過乳牛專屬益生菌可防治乳牛的乳房炎並提升乳量，優化乳蛋白與酪蛋白率。圖／陳明汝教授提供