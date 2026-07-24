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台大動科系研發乳牛專屬益生菌 降低乳房炎、提升乳量與乳品品質

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
台大動科系教授陳明汝團隊研發乳牛專用益生菌，定期採集牛隻血液、糞便與瘤胃液樣本，提升乳牛健康與生產性能。圖／陳明汝教授提供
台大動科系教授陳明汝團隊研發乳牛專用益生菌，定期採集牛隻血液、糞便與瘤胃液樣本，提升乳牛健康與生產性能。圖／陳明汝教授提供

透過乳牛專屬益生菌，有助改善乳牛的乳房炎、提升乳量及品質。台大動物科學技術學系教授陳明汝帶領的研究團隊，與生合生物科技合作，以乳牛瘤胃的來源菌株發展專用益生菌，經過長達300天的牧場田間試驗，證實可防治乳牛乳房炎、提升乳產量並優化品質，研發成果獲 「2025國家新創獎」。

陳明汝指出，傳統畜牧益生菌產品多強調腸道保健，且非牛隻原生，面對不同動物的生理條件與微生物菌相差異，應用效果往往受限。研究團隊直接從乳牛瘤胃中篩選具功能性菌株，使其更能適應乳牛體內環境，透過多質體分析（Multi-omics）與動物模型驗證，篩選並建立乳牛專屬益生菌配方。

為驗證配方在實際牧場中的效益，研究團隊於台北與台南兩處牧場進行試驗，台北牧場以18頭泌乳牛連續餵飼180天，定期採集血液、糞便與瘤胃液樣本；台南牧場則納入50頭懷孕乳牛，追蹤至分娩後兩個月，了解母牛與仔牛使用益生菌的影響，並詳細記錄每月疾病用藥、乳量與乳品質報告。

乳牛的乳房炎是酪農主要經濟損失來源，綜合兩個牧場試驗結果，益生菌組牛隻在健康與生產方面皆有改善，疾病與乳房炎發生率低於對照組，以初產牛族群最為明顯。研究顯示，可降低牧場的治療成本與淘汰風險，實質提升經營效益。

乳品品質方面，益生菌組牛隻的牛乳體細胞數顯著降低，顯示乳房健康狀況穩定。補充益生菌後，牛隻在泌乳初期的體態評分獲得提升，分娩後持續餵飼更高總乳量，並增加乳蛋白率與酪蛋白率。

研究團隊進一步透過瘤胃發酵與菌相分析，結果證實補充益生菌配方能顯著提升乳牛瘤胃內的微生物多樣性，並增加健康泌乳牛生物指標菌種Ruminococcus與Bifidobacterium；團隊也發現，與微生物體蛋白合成正相關的益菌含量，大幅攀升。

透過功能預測分析，益生菌組牛隻在胺基酸與碳水化合物的代謝路徑顯著增加，代表可優化飼料消化吸收並提升營養轉換效率。仔牛補充益生菌後，腹瀉發生率明顯降低，益生菌可藉由調節腸道菌相改善消化吸收與免疫功能，提高仔牛的疾病抵抗力。

生合生物科技執行長楊三連表示，這項研發成果展現產學合作成績，可協助牧場建立更低風險、更高效率的生產模式，未來隨牧場落地應用普及，兼顧環境永續、動物福祉與食品安全，可實質協助酪農轉型升級。

透過乳牛專屬益生菌可防治乳牛的乳房炎並提升乳量，優化乳蛋白與酪蛋白率。圖／陳明汝教授提供
透過乳牛專屬益生菌可防治乳牛的乳房炎並提升乳量，優化乳蛋白與酪蛋白率。圖／陳明汝教授提供

台大動科系教授陳明汝自乳牛瘤胃成功篩選具高定殖力與宿主專一性的功能菌株，榮獲2025國家新創獎，與生合總經理林金生（右）共同領獎。圖／陳明汝教授提供
台大動科系教授陳明汝自乳牛瘤胃成功篩選具高定殖力與宿主專一性的功能菌株，榮獲2025國家新創獎，與生合總經理林金生（右）共同領獎。圖／陳明汝教授提供

台大 牧場 益生菌

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