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紅霞進逼持續增強 今晚起東部、南部風雨漸有感 勿前往海邊觀浪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

紅霞颱風逼近，中央氣象署持續發布海上颱風警報，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，輕颱紅霞今晚至明天白天通過巴士海峽，此時段也是最接近台灣時刻。未來36小時內經過海域的海溫偏高，且環境風切弱，適合颱風發展，預估通過巴士海峽期間強度有逐漸增強趨勢。在接近中國廣東近海時，強度可增強為中颱。後續於周日凌晨登陸中國廣東，對台灣無直接影響。

今天白天外圍雲系已影響台灣東南部陸地，天氣風險公司表示，今晚至明天清晨花東及南部地區有短暫陣雨或局部雷雨機會，其中山區有大雨等級降雨發生，另外沿海風浪也較強，盡量不要前往海邊觀浪，若有海上作業也請多加注意安全。

天氣風險公司表示，明天苗栗以北及宜蘭受到颱風環流沉降影響，大致為多雲到晴天氣，午後雲量增多，局部有陣雨或雷雨發生，降雨會較集中於山區；台中以南地區為多雲到陰天氣，局部亦有陣雨或雷雨，越往南降雨會稍明顯；花東及恆春半島受颱風外圍環流影響，天氣為陰陣雨或局部雷雨，台東、高屏山區有大雨至豪雨等級降雨機會。另外受到颱風外圍沉降影響，中部以北至大台北地區局部有36度或以上高溫。

周日颱風已經遠離，天氣風險公司表示，周日、下周一台灣逐漸轉為太平洋高壓邊緣東南風影響，不過受到南海殘存雲系北抬影響，南部及東南部仍維持陰或多雲有短暫陣雨或局部雷雨天氣，台東及恆春半島仍有局部大雨機會；嘉義以北至宜蘭為晴到多雲天氣，白天局部持持續36度或以上高溫機會，午後受熱對流發展並擴散影響，西半部山區、近山區局部有陣雨或雷雨機會，須注意午後的天氣變化。

下周二起受到太平洋高壓影響，各地轉為晴時多雲天氣，午後受到熱力作用，各地山區、近山區有陣雨或雷雨發生，平地及市區亦有熱對流擴散帶來短暫陣雨機會。

天氣風險公司表示，因高壓勢力籠罩影響，預估下周期間白天高溫炎熱，各地皆有36度或以上高溫機會，其中台北盆地、中南部內陸及花東縱谷須注意有38度左右高溫機會，外出活動需多防曬、防中暑，並多補充水分。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

台東 廣東 紅霞颱風

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