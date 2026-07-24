冷氣能取代除濕機嗎？過來人曝心得：兩台一起開最舒服

炎炎夏日，冷氣是最佳的消暑家電，但台灣的氣候又濕又熱，不少人認為開了冷氣就可以降溫又除濕，但真的只有一台冷氣就全部解決嗎？有網友對此提出質疑，好奇冷氣的除濕效果好不好、是否會很耗電，貼文一出引起熱議。

原PO在討論平台「mobile01」寫道，之前他在颱風來時開冷氣，雖然屋內的溫度降了，但仍然感覺到空氣又悶又黏，讓他整個人覺得很燥。原PO說家裡沒有除濕機，本來以為有冷氣就可以降溫又除濕，但看網路上不少人說冷氣的除濕效果有限，若遇到梅雨季或颱風天，還是得靠除濕機比較有效，也讓他好奇真的有人只靠冷氣除濕來度過整個夏天嗎、冷氣的除濕功能是不是很耗電？

貼文引起不少網友熱烈討論，「第一次聽說有冷氣機會愈吹愈潮濕，這說法這根本不符合冷氣機的工作原理」、「我自己是覺得悶就再調低一度，讓溫度更低」、「颱風時不能怪冷氣不夠力，因為外界溫度比較低，所以冷氣機工作程度不如大熱天，除溼感也就不足」、「夏天還可以吧，颱風來也不會濕黏，冬天是需要用除濕機的」、「單純開冷氣也有一定的除濕效果，但家裡還是要備著除濕機啦，至少遇到連續下雨的時候，除濕機還是會比冷氣實用」、「冷氣只能讓室內溫度下降吧？我覺得冷氣的除濕效果有限，所以家裡一直都有除濕機，冷氣+除濕機一起開我覺得最舒服」。

曾有其他網友表示，家中有養貓怕牠們熱，所以冷氣都會開整天，兩個月下來的電費大概3000元左右。不過後來他發現冷氣有一個除濕模式的功能，因此就改成整天都開著除濕，沒想到帳單從3,000元變成10,600元，讓他嚇了一大跳。

經濟部能源署曾在臉書粉專發文表示，雖然開冷氣除濕只需除濕機約三分之一的時間，但耗電量卻高出2倍，而且冷氣模式本身已具備除濕效果，不需要另外再開除濕模式，因此提醒民眾千萬別跟自己的荷包過不去。