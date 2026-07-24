紅霞颱風外圍環流影響 蘭嶼驚現超巨大水龍捲

受紅霞颱風外圍環流影響，台東地區天氣持續不穩，離島蘭嶼今天上午10時許，海面上突然出現水龍捲景象，巨大的雲柱自雲層一路向下延伸至海面，形成明顯漏斗狀漩渦，壯觀畫面被民眾拍下後上傳社群Threads平台，立即引發網友熱烈討論。

從民眾拍攝的影片可見，水龍捲出現在蘭嶼外海，灰白色的漏斗雲與海面相連，伴隨海面捲起水霧，持續數分鐘，遠遠望去相當壯觀，也讓不少目擊者驚呼「第一次看到水龍捲」、「真的幸運又震撼」。

蘭嶼氣象站指出，水龍捲屬於龍捲風的一種，通常發生在海面上，當大氣環境不穩定、對流旺盛，加上海面溫度偏高時，便有機會形成。此次受到紅霞颱風外圍環流影響，台灣東部及東南部雲系發展旺盛，蘭嶼附近海域具備形成水龍捲的條件，因此出現這樣的特殊天氣現象。

中央氣象署提醒，受紅霞颱風外圍環流影響，花東地區及離島仍有局部大雨及強陣風發生機率，沿海及近海海象不佳，民眾應避免前往海邊觀浪、戲水或從事海上活動，並持續留意最新天氣資訊。