統一發票5-6月今開獎！千萬獎號將出爐 財政部教1招獎金自動入帳

115年5-6月期統一發票今天（25日）電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。領獎期間為115年8月6日至115年11月5日。

為鼓勵民眾使用雲端發票，財政部日前宣布，今年下半年每期雲端發票專屬獎500元獎項可望再增開20萬至40萬組，預計9月底公布實際規劃。財政部官員透露，今年1至6月期雲端發票專屬獎500元已先增開70萬組，總開獎組數由315萬組提高至385萬組，未來將視總預算審議結果及各期兌獎情形，評估再增加至405萬至425萬組。

財政部近日也透過臉書提醒，擔心忘記領獎或希望降低遭詐騙風險的民眾，可啟用「雲端發票中獎自動匯款」功能。完成一次設定後，只要存入手機條碼或已歸戶載具的雲端發票中獎，無論是200元六獎或1000萬元特別獎，獎金都會在領獎首日（若遇例假日則順延至次一營業日）自動匯入指定帳戶，且可省下印花稅。

財政部指出，除了可透過電子發票整合服務平台辦理外，目前也能直接在「統一發票兌獎APP」完成設定。民眾只要開啟APP，依序點選「功能總覽」、「雲端發票中獎自動匯款」，再設定領獎帳戶並儲存即可。

財政部提醒，雲端發票中獎自動匯款功能須於各期開獎日凌晨零時前完成設定，才能適用當期中獎發票；若於開獎日（含）之後才完成設定，則須待下一期開獎才能適用。民眾可提前完成設定，未來只要手機條碼或已歸戶載具的雲端發票中獎，獎金就會在領獎首日（遇例假日順延至次一營業日）自動匯入指定帳戶。

115年（2026年）3、4月統一發票目前共有6張千萬特別獎與4張200萬特獎尚未認領，財政部呼籲中獎人務必在9月7日截止日前完成兌領。