砸億元打造全台首部「移動氣象眼」首站落腳雲林湖山

中央氣象署斥資1億元打造全台首部雙頻段移動式氣象雷達，可補足固定式雷達的觀測盲區，提升劇烈天氣監測與防災預警能力，今天在雲林湖山水庫啟用。氣象署副署長洪景山直言，東部部分山區過去觀測資料不足，「前陣子萬里溪山上到底下多少雨，都搞不清楚」，明年移動式雷達將移防花蓮，可望改善監測缺口，提升氣象預報準確度。

雙頻段移動式氣象雷達今由氣象署副署長洪景山、經濟部水利署副署長王藝峰及國家災害防救科技中心副主任林李耀等人共同主持啟用儀式，預計在湖山水庫運作至今年底，除作為雲林防災降雨雷達運轉前的強化方案，也將累積觀測經驗與資料，提升中部地區汛期監測量能。

洪景山說，移動式氣象雷達委由美國製造，是國內首套可同步運用X頻段與Ka頻段進行觀測的設備，最高空間解析度可達15公尺，可掌握降雨系統結構與演變，也可偵測微小雲滴、冰晶及低空雲霧等細微特徵，透過同步觀測，有助提升劇烈天氣預警能力，也能提供高時空解析度資料，支援大氣科學研究。

洪景山表示，台灣山高谷深，固定式雷達雖已建構完整觀測網，但天空中的雲，在固定式雷達都看不到，尤其低空及局部山區仍易受地形遮蔽，造成觀測資料不足，他舉例，「前陣子萬里溪山上到底下多少雨，都搞不清楚，要知道到底下多少雨，才能推估落地會有多少水」，因此移動式雷達將採任務導向部署，哪裡有需求就移往哪裡。

依規畫，雷達今年底將移防新北瑞芳五分山，明年中再移至花蓮馬太鞍溪，強化東部山區降雨及流域監測，未來遇到颱風、梅雨鋒面、強對流豪雨，甚至堰塞湖、土石流潛勢區等重大災害，也可即時部署支援監測，提供更精細且即時的觀測資訊，協助預警研判與防災決策。

林李耀表示，移動式氣象雷達啟用，象徵台灣氣象觀測由固定式監測邁向機動式部署的新階段，就像氣象署比喻「不只有望遠鏡，也有顯微鏡」，尤其現在民眾對於氣象預報的要求越來越高，裝備提升了，服務量能才能提升。

全台首見的雙頻段移動式氣象雷達目前尚未正式命名，氣象署正研擬命名計畫，不排除開放民眾參與票選。

中央氣象署斥資1億元打造全台首部雙頻段移動式氣象雷達，可補足固定式雷達的觀測盲區，提升劇烈天氣監測與防災預警能力，今天在雲林湖山水庫啟用。記者陳雅玲／攝影

中央氣象署斥資1億元打造全台首部雙頻段移動式氣象雷達，可補足固定式雷達的觀測盲區，提升劇烈天氣監測與防災預警能力，今天在雲林湖山水庫啟用。記者陳雅玲／攝影

中央氣象署斥資1億元打造全台首部雙頻段移動式氣象雷達，可補足固定式雷達的觀測盲區，提升劇烈天氣監測與防災預警能力，今天在雲林湖山水庫啟用。記者陳雅玲／攝影

中央氣象署斥資1億元打造全台首部雙頻段移動式氣象雷達，可補足固定式雷達的觀測盲區，提升劇烈天氣監測與防災預警能力，今天在雲林湖山水庫啟用。記者陳雅玲／攝影