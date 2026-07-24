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冥王星7月27日離地球最近也最亮 台北天文館曝連拍移動軌跡

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北天文館7月16日與7月18日夜間以設備Seestar S50拍攝的冥王星。圖／台北天文館
台北天文館7月16日與7月18日夜間以設備Seestar S50拍攝的冥王星。圖／台北天文館

冥王星今年最佳觀察時機將至，台北天文館預告7月27日為「冥王星衝」，是冥王星距離地球最近、亮度達到全年最高，也是一年中最容易觀察的時刻，但一般民眾仍不可能用肉眼看見它。館方為讓民眾一睹這顆神秘天體，7月16日、18日透過天文望遠鏡連續拍攝，不僅成功捕捉到冥王星，更記錄它在滿天繁星間緩緩移動的珍貴畫面。

天文館表示，冥王星目前亮度約14.5等，比人類肉眼可見極限暗上數千倍，即使在最佳觀察時機，也必須透過望遠鏡長時間曝光才能拍攝到它。由於外觀看起來只是星空中一個極微弱的光點，因此通常會以相隔數天拍攝的影像互相比對，才能辨認出哪一顆星點正在緩慢移動，而那正是冥王星。

天文館說，此次公開的影像正是利用這種方式記錄冥王星的運行軌跡。照片中，背景恆星始終維持固定位置，只有冥王星移動，清楚呈現這顆矮行星繞行太陽的身影，也讓民眾即使沒有專業設備，也能親眼見證這顆遙遠天體的運動。

天文館指出，冥王星於1930年被發現，曾被列為太陽系第九大行星，2006年因國際天文學聯合會重新定義行星而改列為矮行星。2015年美國「新視野號」探測器首次近距離飛掠冥王星，傳回冰川、山脈及稀薄大氣等珍貴影像，顛覆人們對這個遙遠冰凍世界的想像，也使冥王星成為行星科學的重要研究對象。

天文館提到，冥王星雖然只是夜空中一個極其微弱的光點，但透過天文攝影與連續觀測，仍能留下它穿越星空的足跡。這兩張照片不僅展現冥王星真實的運動，也讓民眾有機會跨越50多億公里的距離，親眼看見這顆位於太陽系邊緣的遙遠世界。

太陽系 冥王星 太陽

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